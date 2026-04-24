El umpire robot no viaja México: por qué no habrá revisión de strikes en la México City Series 2026

El diamante del estadio Alfredo Harp Helú se convertirá este fin de semana en una cápsula del tiempo. Mientras las Grandes Ligas abrazan la modernidad tecnológica en cada rincón de Estados Unidos, los juegos entre Padres y Diamondbacks en la capital mexicana proponen un retorno a la esencia más pura del beisbol. Un viaje a un pasado reciente donde la última palabra no la tiene un sensor, sino el juicio humano detrás del plato.

A unas horas de que el playball inaugure la MLB México Series, la noticia del "ausentismo tecnológico" tomó por sorpresa a los protagonistas. En los campos de la Liga Olmeca, donde los peloteros de San Diego convivieron con 250 niños, la burbuja de la competición se rompió por un instante ante la consulta de Excélsior.

"No, no sabía, me estoy enterando por ti", confesó Xander Bogaerts con una mueca de asombro. "No entiendo por qué, pero bueno, tampoco creo que haya problema. Es algo que ya hemos hecho, pero el sistema es un buen método, creo que ha mejorado mucho el juego y las decisiones de los umpires", externó Bogaerts.

La logística de MLB determinó que el sistema Automated Ball-Strike (ABS) no cruzara la frontera. Aunque el sistema Hawk-Eye es ya un estándar en los parques de la gran carpa, el inmueble de la Magdalena Mixhuca carece de la infraestructura necesaria para soportar la red de precisión que exige el "umpire robot". Sin las cámaras de alta velocidad y la conectividad 5G integradas al flujo del juego, el desafío de pitcheos es simplemente imposible de ejecutar.

"No, no nos han avisado todavía de esa decisión. ¿No voy a poder tocarme el casco para retar un strike? Wow. Bueno, así es esto", comentó Miguel Andujar, jardinero de Padres.

La duda también alcanzó al lanzador Adrián Morejón y al madero de Nick Castellanos, quienes asimilaron que en la Ciudad de México el margen de error vuelve a ser parte del paisaje. No habrá pantallas gigantes mostrando trayectorias digitales ni correcciones instantáneas. Si el umpire canta el tercer strike en la esquina de afuera, ahí terminará la historia.

Machado enemigo del umpire robot

Sin embargo, no todos lamentan la ausencia de la máquina. Manny Machado ha sido una de las voces más críticas contra el ABS, declarando abiertamente su desagrado por un sistema en el que, asegura, no ha encontrado justicia en las decisiones tomadas. Para Machado, el fin de semana en México será un alivio, un respiro de la frialdad del algoritmo.

Cómo funciona el umpire robot

Un ligero toque con la mano sobre el casco o la gorra es suficiente para detener el tiempo. En la temporada 2026 de la MLB, este movimiento se ha convertido en el lenguaje universal de la inconformidad. El ABS Challenge System permite a bateadores, receptores y lanzadores retar la decisión del umpire de home de forma inmediata. Al realizar esta señal, la tecnología Hawk-Eye entra en acción para proyectar la trayectoria exacta de la pelota, enviando un gráfico en tiempo real a las pantallas del estadio y a la transmisión de televisión mediante una red 5G. Es un proceso que dura apenas un par de segundos y que busca eliminar el error humano en momentos críticos del encuentro.

Bajo este reglamento, cada equipo inicia el juego con dos desafíos. Si la tecnología demuestra que el pelotero tenía razón, el equipo mantiene su oportunidad de reclamar; de lo contrario, el reto se pierde. El sistema es un punto intermedio que preserva la figura del árbitro tradicional para la mayoría de los lanzamientos, pero otorga un salvavidas tecnológico en pitcheos limítrofes. Incluso en entradas extra, las reglas se adaptan para asegurar que ningún equipo quede desarmado ante una mala decisión, otorgando un desafío adicional por cada entrada adicional si es que ya han agotado los anteriores. Sin embargo, en la Ciudad de México, este baile entre el hombre y la máquina tendrá que esperar en juegos de MLB.

Una serie de importancia en el Oeste de la Liga Nacional

La importancia de la serie es máxima. Los Padres aterrizan en la capital mexicana compartiendo la cima de la División Oeste de la Liga Nacional con los Dodgers, ambos con una marca de 17-8, mientras que los Diamondbacks buscan recortar distancias con un récord de 14-11.

En un deporte que este 2026 ha institucionalizado el derecho a dos desafíos por equipo para rectificar sentencias en el plato, México será la excepción reglamentaria junto a eventos como el Field of Dreams o el Clásico de las Pequeñas Ligas. Aquí, entre el aroma a tacos de cochinita y la altitud del valle, el beisbol volverá a ser ese juego donde el destino de un turno al bate depende, exclusivamente, de la mirada de un hombre de azul.