Beccacece prende el juego ante el Tri: "Hicimos nueve horas para llegar, no fue como en otras sedes"

Ecuador siente que ya está jugando una prórroga ante México sin que el partido todavía comience. La tremenda lluvia eléctrica que azotó la capital del país hizo que la logística de los ecuatorianos se retrasara tres horas, comentó el técnico Sebastián Beccacece.

"Llegamos hoy y lo afrontamos, jugamos sin poner quejas, no quiero pensar mal. Sólo que en Columbus, Ohio, nos trataron como en casa, nos despedimos con un momento muy agradable, la logística siempre en todos los partidos anteriores fue exacta, tanto en Nueva York, Filadelfia y Kansas, y acá no pasó así, disculpen si traemos la cara de cansancio".

El técnico confió en las buenas intenciones de la organización sin caer en aspavientos de una supuesta ayuda para México. Lo cierto es que Ecuador implantó su forma de viaje; aunque tuvieron la opción de llegar el domingo a México, por sentirse bien en Columbus arribaron hasta el lunes y coincidió con una tremenda lluvia en la ciudad.

La selección de Ecuador disputa su quinta Copa del Mundo en 2026 bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece Mexsport

Una Odisea para llegar a México

Beccacece se trasladó a la vanguardia al estadio Ciudad de México, mientras sus jugadores se ahogaban en el fuerte tráfico de la capital, haciendo hasta tres horas para llegar a su destino en Santa Fe.

"Estamos demorados tres horas más de lo que estaba establecido. No sabemos bien por qué; teníamos previsto llegar a las seis de la tarde, hora de México. Todavía mis jugadores no llegan mientras doy esta conferencia. Terminó siendo un vuelo de nueve horas”, declaró Beccacece.

Precios en reventa del México vs Ecuador superan los 300 mil pesos MEXSPORT

A pesar de todo el problema de traslado, aseguró que su equipo viene con la consigna de hacer historia nueva en un estadio tan mítico como el de la Ciudad de México y con bríos de que ganarán el juego.

"Mi equipo está bien, viene a hacer historia, sabiendo que enfrente tiene a un equipo que en la fase de grupos ha sido el mejor".