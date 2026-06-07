Bayern lanza contundente mensaje al Real Madrid por Michael Olise: “No está en venta”

El Real Madrid, encabezado por Florentino Pérez, puso la mira en el extremo francés Michael Olise y preparaba una propuesta descomunal cercana a los 150 millones de euros. Sin embargo, la respuesta desde las oficinas del Allianz Arena fue un portazo absoluto en la cara del conjunto español.

Herbert Hainer, presidente del Bayern Múnich, no se guardó nada y mandó un mensaje contundente a la capital española al recordar que el atacante tiene un acuerdo blindado a largo plazo.

Olise tiene contrato vigente hasta 2029 y es fundamental en nuestro proyecto. Si el Real Madrid planea enviar una propuesta formal, podría ahorrarse la molestia", sentenció Hainer.

Olise se ha consagrado como uno de los mejores defensas de Europa REUTERS

Billete mata orgullo... pero no al Bayern

La postura bávara contra la chequera merengue viene respaldada desde la cúpula más alta e histórica de la institución de la Bundesliga. Hace apenas unas semanas, el legendario Uli Hoeness, presidente honorario del club, fue todavía más radical sobre el futuro del exjugador del Crystal Palace.

Hoeness afirmó que Olise es 100% intransferible.

Aseguró que ni una oferta de 200 millones de euros los moverá de la mesa de negociaciones.

El club prioriza el éxito deportivo y el respeto a su afición por encima de romper un récord de ingresos económicos.

El futbolista francés ha sido parte de los últimos éxitos del Bayern Múnich REUTERS

El objeto del deseo de la élite europea

A sus 24 años, Michael Olise se ha consolidado como una de las realidades más brillantes del futbol mundial. Tras su exitoso paso por la Premier League, el francés se convirtió en el motor ofensivo del Bayern Múnich tanto en la Bundesliga como en la Champions League, despertando el interés de los clubes más poderosos del planeta.

Por ahora, Florentino Pérez y su directiva tendrán que buscar alternativas en el mercado, porque el gigante de Baviera cerró con candado las puertas para la salida de su máxima figura.