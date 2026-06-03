Se quisieron burlar de ellos con música de caricatura; los Knicks respondieron con un sonoro triunfo

San Antonio Spurs quiso empezar a jugar las Finales antes del tip-off, pero la estrategia les terminó saliendo el tiro por la culata. Durante la presentación de los visitantes en el Frost Bank Center, el sonido local del recinto decidió hacer sonar música de caricatura para recibir a los New York Knicks.

Mientras el coach Mike Brown reaccionó con una mirada de total incredulidad ante la broma, los jugadores de Nueva York se mantuvieron serios y con el rostro de piedra. Ese fue, a la postre, el único punto que anotaron los texanos antes del silbatazo inicial. El marcador definitivo dictó una realidad muy diferente: Knicks 105-95 Spurs para tomar la ventaja en las Finales de la NBA y con ello la ventaja de casa desde el primer partido.

Brunson activa el modo MVP en el cuarto periodo

Nueva York logró remontar una dolorosa desventaja de 14 puntos en el tercer cuarto con la frialdad característica de un equipo que sabe perfectamente cómo se juega bajo máxima presión. El gran arquitecto del milagro fue Jalen Brunson, quien llegó al último cuarto con el encuentro empatado y lo resolvió con un triple letal desde la esquina que estableció la ventaja definitiva.El impacto de las figuras en la duela:

El factor Brunson: El base neoyorquino terminó con 30 puntos , registrando 13 de ellos en el período decisivo.

El base neoyorquino terminó con , registrando 13 de ellos en el período decisivo. El factor Brunson: El base neoyorquino terminó con 30 puntos , registrando 13 de ellos en el período decisivo.

El base neoyorquino terminó con , registrando 13 de ellos en el período decisivo. La muralla silenciosa: Josh Hart firmó un partido espectacular a la defensiva con 14 rebotes, seis asistencias y cuatro robos de balón

El esfuerzo de 'Wemby': El francés Victor Wembanyama cumplió en las estadísticas con 26 puntos y 12 rebotes en su debut en las Finales, pero la defensa neoyorquina lo secuestró limitándolo a un pobre 6 de 21 en tiros de campo.

Una revancha histórica que tardó 27 años

Esta serie representa la revancha directa de las memorables Finales de la NBA de 1999, las cuales San Antonio ganó en cinco partidos para levantar el primer campeonato de su historia. Aquella vez los Spurs impusieron condiciones; esta noche, la escuadra de la Gran Manzana cobró la deuda con intereses.

Con este resultado, los Knicks extienden una de las mejores rachas en la historia moderna de los playoffs con 12 victorias consecutivas, tras haber borrado previamente del mapa a los Philadelphia 76ers y a los Cleveland Cavaliers.

Nueva York se coloca a solo tres triunfos de romper una dolorosa sequía de 53 años sin título (desde 1973). El Juego 2 se disputará este viernes nuevamente en San Antonio. Los Spurs tendrán una oportunidad inmediata de redención; esta vez, con toda seguridad, sin música de caricatura de por medio.