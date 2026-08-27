Barcelona perdona una goleada, pero vence al Athletic en el Camp Nou

El Barcelona ganó, convenció y hasta se dio el lujo de perdonar. El conjunto de Hansi Flick derrotó 2-0 al Athletic Club en el Spotify Camp Nou, aunque por la cantidad de oportunidades generadas el marcador pudo terminar mucho más abultado.

Los azulgranas dominaron desde el inicio, encontraron espacios con facilidad y pusieron constantemente a trabajar a Unai Simón, quien terminó siendo una de las principales razones por las que los vascos regresaron a Bilbao sin una goleada encima.

Raphinha, Lamine Yamal, Fermín López y Anthony Gordon encabezaron una ofensiva que prácticamente no dejó respirar al Athletic durante varios lapsos del encuentro.

El primer aviso serio llegó con Eric García, quien conectó de cabeza un centro de Pedri y mandó la pelota apenas por un costado. Después apareció Raphinha, cuyo cabezazo terminó estrellándose en el poste, antes de que Lamine Yamal tomara el rebote y volviera a quedarse cerca del gol.

El Barcelona incluso celebró antes de tiempo.

Pedri mandó la pelota al fondo de la red después de una acción construida con Gordon, pero el tanto fue invalidado por un fuera de juego previo de Lamine Yamal.

Raphinha encuentra el premio

La resistencia del Athletic Club finalmente se rompió.

Pedri filtró un extraordinario pase para Raphinha, quien atacó el espacio, quedó frente a Unai Simón, se quitó al portero con enorme tranquilidad y empujó la pelota para colocar el 1-0.

Fue el premio para un Barcelona que había hecho prácticamente todo para abrir el marcador.

El Athletic Club tuvo algunos intentos aislados para responder. Iñaki Williams llegó a quedar solo frente a Joan García, quien alcanzó a detener su disparo, aunque la jugada terminó invalidada por fuera de juego.

Antes del descanso, Lamine Yamal volvió a generar peligro con un disparo desde un costado del área que obligó a Unai Simón a mandar la pelota a tiro de esquina.

La historia cambió poco después del descanso.

El Barcelona mantuvo el control y Lamine volvió a quedarse a centímetros del gol al estrellar un disparo en el travesaño. Más tarde, Fermín López conectó una volea que volvió a exigir una buena intervención del portero vasco.

Rodri debuta con el Barcelona

Pasada la hora de juego llegó uno de los momentos más esperados de la tarde.

Rodri Hernández ingresó de cambio para disputar sus primeros minutos oficiales como jugador del Barcelona y fue recibido con una fuerte ovación por parte de la afición catalana.

El Athletic Club encontró entonces su mejor oportunidad.

Después de recuperar la pelota, Oihan Sancet sacó un disparo que terminó estrellándose en el poste. Fue prácticamente la única acción en la que los visitantes estuvieron verdaderamente cerca de cambiar el rumbo del encuentro.

El Barcelona respondió manteniendo el pie sobre el acelerador.

Anthony Gordon recibió con espacio y avanzó hacia el área, pero un defensor alcanzó a cruzarse justo antes de su disparo para mandar la pelota a tiro de esquina.

Fermín sentencia el partido

A diez minutos del final llegó el segundo.

Karim Adeyemi mandó un centro al área y Aymeric Laporte falló en el intento de despeje. La pelota quedó servida para Fermín López, quien apareció solo frente al arco y simplemente tuvo que empujarla para colocar el 2-0.

El partido pudo convertirse entonces en goleada.

Adeyemi tuvo dos oportunidades muy claras en los minutos finales, pero Unai Simón respondió con grandes atajadas para evitar un castigo todavía mayor.

Después de cuatro minutos agregados, llegó el silbatazo final.

El Barcelona sumó su segunda victoria en dos partidos de LaLiga, después del 5-0 conseguido ante el Elche, y volvió a mostrar una ofensiva capaz de generar ocasiones prácticamente de todas las maneras.

Raphinha, quien ya había firmado dos goles y una asistencia en el debut, volvió a aparecer en el marcador, mientras que Fermín López también mantuvo su buen arranque de temporada.

Dos partidos, siete goles a favor y ninguno en contra. El Barcelona de Hansi Flick arrancó la temporada pisando fuerte.