Barcelona vs. Newcastle, EN VIVO (Octavos de final - Champions League)
Detalles, imágenes y goles del partido de vuelta entre el Barcelona y el Newcastle, Octavos de final de la Champions League
Barcelona
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Newcastle
En Octavos de final, el Barcelona se ha impuesto en 15 de sus últimas 16 eliminatorias
Desde 2015 que los 'culers' no ganan la competición y, lo que es peor, con muchos años de por medio sabiendo que no había opciones reales de hacerlo. En 2026, es diferente
Lamine Yamal salvó al Barcelona en St James' Park (1-1) en el duelo de ida.
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Barcelona y Newcastle, vuelta de los Octavos de final de la Champions League!