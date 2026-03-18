Barcelona vs. Newcastle, Octavos de final - Champions League (Resumen)

final

90' ¡Se termina el partido!

89' Szczęsny avienta el balón al fondo, debido a que Araujo no está bien

82' Joan García no pudo seguir en el partido; entra Wojciech Szczęsny

79' El Newcastle no se da por vencido. Remate cruzado que atajó Joan García

¡¡¡Gooool del Barcelona!!! Raphinha mandó un remate pegado al poste para hacer el 7-2 al 72'

¡¡¡Gooool del Barcelona!!! Remate cruzado de Lewandowski que bate al portero al 61

Así fue el gol de Robert Lewandowski Reuters

¡¡¡Gooool del Barcelonaaa!!! Servicio cerrado de Raphinha y Lewandowski remató de cabeza al 56'

¡¡¡Goool del Barcelonaa!!! ¡Qué pase de primera intención de Raphinha! El brasileño dejó solo a Fermín, se perfiló al área y batió al portero al 52'

49' ¡Remate flojito de Raphinha!

¡Inicia el segundo tiempo! El Newcastle hace un cambio. Sale Kieran Trippier y entra Tino Livramento

Así marcó Lamine Yamal de penal para el 3-2 parcial Reuters

¡Se termina el primer tiempo!

¡¡¡Gooool del Barcelonaaaa!!! Lamine Yamal mandó el balón pegado al poste izquierdo, aunque el arquero desvió el esférico. Raphinha le cedió el tiro al 45+6'

45+5' ¡Penal a favor del Barcelona!! Trippier es amonestado

45+4' El árbitro no quiere espías y ya sacó una amarilla

45+3' ¡Raphinha cae al césped! La jugada es revisada por el VAR por un "potencial penal" a favor del Barsa

45' ¡¡¡La que dejó ir Lamine Yamal!!! Hubiera coronada una gran jugada, pero el juvenil voló el balón cuando estaba frente al arco.

43' Lamine Yamal se enoja con Lewandowski, luego de que le robaron el balón

39' ¡¡¡La que dejó ir el Barcelona!!! El Newcastle perdió el balón y frente al área, Lewandowski mandó un remate que rechazó el capitán Trippier

37' El Barcelona está desorientado, no genera peligro y sufre cuando el Newcastle llega por los costados

Así fue el gol que marcó Anthony Elanga para el Barcelona 2-2 Newcastle Reuters

31' El Newcastle vuelve con su presión alta

¡¡¡Gooool del Newcastle!!! Lamine Yamal perdió el balón al dar un "taconcito". Kieran Trippier mandó un servicio raso a segundo poste y Elanga cerró la 'pinza' para batir a Joan García al 28'

24' Araujo y Cubarsí no se hablaron y chocaron. Afortunadamente todo está bien

Así fue el gol de Marc Bernal para el 2-1 Reuters

20' Cambio del Barcelona. Sale Eric García y entra Ronald Araujo

¡¡¡Goool del Barcelona!!! Servicio a segundo poste, Gerard Martin le puso un servicio con la cabeza y Marc Bernal remató a puerta al 18'

¡¡¡Gooool del Newcastle!!! Qué servicio preciso de Hall por la banda izquierda, dejó solo a Anthony Elanga, quien esperó la salida del portero y definiera con un remate cruzado. Es su primer gol en la presente Champions al 15'

7' ¡Cerca el Barcelona del segundo! Aaron Ramsdale tuvo que dejar su arco para reventar el esférico ante el acecho de Fermín

¡¡¡Goool del Barcelona!!! Lamine Yamal recuperó el esférico en el medio campo, abrió para Fermín López, quien en el área sirvió para Raphinha; el brasileño mandó un disparo raso para que el balón fuera pegado al poste al 5'



4 Tal como lo adelantó Hansi Flick en la conferencia de prensa. El Newcastle ejerce una presión muy alta

2' El Newcastle inicia con buen ritmo. Servicio a segundo poste que es rechazado a tiro de esquina

¡¡¡Inicia el partido!!!

¡¡¡Suena el Himno de la Champions!!!

En Octavos de final, el Barcelona se ha impuesto en 15 de sus últimas 16 eliminatorias

Reuters

Desde 2015 que los 'culers' no ganan la competición y, lo que es peor, con muchos años de por medio sabiendo que no había opciones reales de hacerlo. En 2026, es diferente

Lamine Yamal salvó al Barcelona en St James' Park (1-1) en el duelo de ida.