El nuevo negocio del Barcelona permitirá a sus aficionados descansar eternamente en el Camp Nou

El Barcelona elaboró una estrategia comercial pensada para todos aquellos que viven el amor por el cuadro catalán de una forma inusual, en algo que traspasa la pasión y la lleva hasta el plano espiritual. Se trata del nuevo memorial que se habilitará en el Camp Nou, donde los aficionados podrán depositar las cenizas de sus seres queridos y elegir entre diferentes modalidades de contratación.

El nuevo proyecto del conjunto blaugrana llevará el nombre de Memorial FC Barcelona y contempla la construcción de un recinto de mil 500 metros cuadrados, que estará ubicado dentro del estadio, a unos cuantos metros del terreno de juego.

De la misma manera, quienes contraten el servicio recibirán una placa conmemorativa o un columbario que llevará el nombre de la persona, su momento más emblemático como aficionado del club, así como un mensaje personalizado.

¿Cuánto costará descansar en el Camp Nou?

La propuesta contempla diferentes opciones para las familias que quieran que sus seres queridos descansen en el Camp Nou. La alternativa más económica permitirá conservar las cenizas durante 10 años, con un precio de dos mil 490 euros (aproximadamente 50 mil 700 pesos mexicanos). En cambio, quienes prefieran un periodo de 50 años deberán pagar cinco mil 990 euros (alrededor de 122 mil pesos).

A estos precios se suman 180 euros (cerca de 3 mil 700 pesos) por la urna y los gastos del proceso, además de una cuota anual de mantenimiento de 70 euros (aproximadamente mil 425 pesos).

¿Cuándo será la apertura del Memorial FC Barcelona?

La construcción del proyecto memorial del Barcelona está prevista para finalizar a finales del próximo año. Sin embargo, la venta de los distintos espacios dentro del recinto ya está disponible, al igual que la posibilidad de elegir el área en la que se desea depositar las cenizas, un factor que también influirá en el costo del servicio.

Mientras más cerca esté la placa de la cancha del Camp Nou, aumentará el precio final, pues se agregará un suplemento de 500 euros (aproximadamente 10 mil pesos mexicanos).