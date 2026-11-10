Frenkie de Jong lanza dardo a sus críticos: “La gente realmente no ve los partidos”

Frenkie de Jong ha pasado desapercibido en el actual esquema de Hansi Flick, pues durante la temporada solo ha disputado el 11 por ciento de los minutos posibles del Barcelona en Champions League y LaLiga. Por lo tanto, las críticas sobre su aporte al equipo se hicieron presentes, y el neerlandés fue tajante al asegurar que la mayoría de las personas no entienden el futbol.

Durante su concentración con la selección de Países Bajos para los partidos de la UEFA Nations League, fue cuestionado sobre cómo estaba manejando las críticas, así como sobre su bajo nivel de juego en la presente campaña. Por su parte, el jugador del Barcelona fue tajante al poner en duda si realmente eran válidos los juicios de sus críticos.

Creo que la gente realmente no ve los partidos. Hay muy pocas personas que siguen los 90 minutos completos. También hay quienes los ven, pero realmente no se dan cuenta de lo que sucede en el campo”, expresó durante una entrevista con ESPN.

De igual manera, Frenkie de Jong aseguró que, pese a que hay personas que disfrutan de ver el deporte, solamente analizan el desempeño de los jugadores de manera superficial y no profundizan en los porqués de lo que sucede en la cancha.

No entienden realmente el juego ni se dan cuenta de lo que ocurre en el terreno de juego o de por qué se toman determinadas decisiones”.

Frenkie de Jong considera que está infravalorado

Otro de los aspectos que abordó el neerlandés fue la importancia que tienen las estadísticas individuales al momento de evaluar el aporte de un futbolista. De Jong reconoció que los goles y las asistencias representan una de las formas más sencillas de medir el rendimiento, sin embargo, considera que este criterio deja fuera otras cualidades importantes.

La forma más fácil de evaluar a un futbolista es, por supuesto, observar si marca goles o da asistencias. En mi caso, esas cifras son naturalmente mucho menores… Cada persona tiene su propia perspectiva y no existe una única verdad. Como jugador, quizá tienes más facilidad para sentir que estás un poco infravalorado. Yo también tengo esa sensación con algunas personas”

¿Por qué ha jugado tan poco?

La razón por la que no ha tenido la regularidad que mostró la temporada anterior se debe principalmente a una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla, por lo que Hansi Flick ha llevado poco a poco su recuperación física. Asimismo, la llegada de Rodri al esquema del Barcelona terminó por relegarlo a un papel secundario, pues ambos futbolistas se desempeñan en la posición de mediocentro defensivo y, hoy por hoy, el momento del español es superior.

Pese a su poca participación en los compromisos del Barcelona durante la presente temporada, De Jong no ha exhibido un mal rendimiento, pues en las tres apariciones que registra con los blaugranas en LaLiga ha alcanzado un porcentaje del 96 % de pases completos.