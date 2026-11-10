Para Steven Gerrard, Lamine Yamal es mejor que Messi y CR7 a los 19 años

Lamine Yamal sigue dando de qué hablar en el mundo del futbol, pues, más allá de su repertorio de títulos con club y selección, su talento lo ha llevado a ser comparado con dos leyendas del deporte: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Steven Gerrard lo tiene muy claro: en su opinión, el español es mejor que ambos a su edad.

Durante su aparición en el podcast The Overlap Daily, la leyenda del Liverpool expresó su admiración por las aptitudes técnicas del extremo derecho del Barcelona. Puntualizó que tuvo la oportunidad de enfrentar a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo cuando eran jóvenes; sin embargo, para él, Lamine Yamal es un jugador más maduro.

Está más avanzado de lo que estaba Cristiano Ronaldo a los 19 años. Jugué contra Messi cuando era joven y probablemente Lamine también esté más avanzado de lo que estaba él a esa edad”.

De igual manera, destacó que el caso de Lamine Yamal es especial, pues pocas veces se ve a un jugador tan joven mostrar tal capacidad de desequilibrio y, al mismo tiempo, una buena toma de decisiones.

En términos de talento y potencial, es el jugador que he visto en directo que podría alcanzar el nivel de esos dos (Messi y Cristiano), si continúa evolucionando”.

Los retos para Lamine Yamal: ambición y regularidad

Si algo ha definido las trayectorias del argentino y del portugués ha sido su constante hambre de ganar, pues durante casi 20 años se disputaron los principales premios individuales en Europa. Sin embargo, también encontraron la forma de adaptarse a diferentes sistemas de juego y, con el paso del tiempo, modificar su manera de jugar y entender el futbol. Un ejemplo es Cristiano Ronaldo, quien pasó de ser un extremo izquierdo a convertirse en un nueve nominal.

“El mayor reto para Yamal y para quienes lo rodean en Barcelona será encontrar la manera de mantenerlo motivado y con hambre de seguir ganando. ¿Tendrá la constancia que tuvieron los dos? ¿Podrá conseguir los goles que ellos marcaron y evolucionará hasta convertirse en un delantero centro?”, cuestionó Steven Gerrard al hablar sobre el futuro del joven español.

Con apenas 19 años, Lamine Yamal es uno de los jugadores más destacados del futbol europeo . AFP

Por ahora, las estadísticas respaldan los argumentos planteados por Steven Gerrard, pues el español supera en contribuciones de gol a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a la misma edad. Su capacidad para generar ocasiones, desequilibrar en el uno contra uno y participar directamente en las anotaciones lo coloca entre los futbolistas más destacados de su generación.