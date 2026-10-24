El Valencia del "Vasco" Aguirre sufre su primer derrota 1-2 ante el Villarreal

Parecía que la lección estaba aprendida, que la solidez defensiva finalmente funcionaría para el Valencia y que, por fin, llegaría el primer triunfo de la gestión de Javier Aguirre. Sin embargo, Valencia vivió un duelo en casa de resistencia estéril que concluyó 1-2 contra el Villarreal.

El resultado significó la primera derrota en la era del “Vasco” Aguirre, que vivía una luna de miel con su afición desde que llegó al banquillo, gracias a su carisma (y dos empates).

Durante 69 minutos, el plan del 'Vasco' funcionó. Con un orden táctico, el Valencia se mantuvo al frente en el marcador (gracias a un gol de penal de Pepelu al 38') y rozó la tranquilidad absoluta.

Incluso el destino pareció sonreírles al minuto 55, cuando acariciaron el 2-0 que hubiera sentenciado las acciones, pero el grito de gol terminó ahogado en el tintero tras la anulación del gol por una falta previa.

A partir de ese instante, la tónica del encuentro dio un giro drástico. Fiel a la identidad mártir que suele acompañar los esquemas de Aguirre, el conjunto local cedió la iniciativa por completo y apostó todas sus fichas al contragolpe.

La apuesta salió cara. El equipo se replegó en exceso, perdió la brújula en el medio campo y terminó pagando muy caro su falta de ambición con el balón.

Ni siquiera el contexto más favorable de la noche pudo rescatar al Valencia. A 20 minutos del final, el Villarreal se quedó con diez hombres tras la expulsión directa de Pape Gueye, quien le propinó un severo codazo en el rostro al capitán José Luis Gayà, dejándolo sobre el césped con una aparatosa hemorragia nasal.

Con un hombre de más en la cancha, con el reloj como aliado, el equipo de Aguirre fue incapaz de dar el golpe de autoridad para asegurar los tres puntos. Lo verdaderamente alarmante para el entorno del estratega mexicano no es solo el tropiezo táctico, sino la inercia de la tabla. Transcurridas diez jornadas, la llegada del 'Vasco' no ha logrado surtir el efecto.

El Valencia se mantiene en la zona de descenso y la suma de puntos sigue siendo insuficiente para el tamaño de la crisis. Dos puntos de nueve posibles.

Si el equipo sufre para cerrar partidos ante rivales directos en casa, la interrogante resulta inevitable: ¿qué ocurrirá cuando la plantilla deba medirse a los equipos de mayor exigencia en el calendario que se avecina?

La ilusión inicial de la llegada de Aguirre comienza a erosionarse. El margen de error se reduce y la paciencia en las gradas de Mestalla suele ser muy corta.

La derrota ante Villarreal ¿podría significar que se acabó definitivamente la luna de miel para Javier Aguirre en Valencia?