Un Barcelona intratable resiste el empuje del Betis y firma un 2-5 para ampliar su paso perfecto

El Barcelona de Hansi Flick continuó con su marcha implacable y firmó un arranque de temporada para los libros de historia tras vencer 2-5 en un vibrante encuentro al Real Betis en el Estadio de La Cartuja.

Con este triunfo, el conjunto blaugrana alcanzó la impresionante cifra de 9 victorias en 9 jornadas de LaLiga, consolidando un paso perfecto que reescribe sus registros históricos en el campeonato español.

Una genialidad de Lamine Yamal abrió el marcador

El duelo comenzó con la personalidad habitual del Barcelona, adueñándose de la pelota y generando peligro constante sobre la portería defendida por Álvaro Valles. La joya de la corona volvió a ser Lamine Yamal, quien regaló la gran postal de la tarde con un auténtico golazo: tras recortar hacia el interior desde el sector derecho, sacó una obra de arte de zurda y desde fuera del área grande a la escuadra insalvable para el meta verdiblanco.

Con este tanto, el atacante de 19 años no solo encarriló la victoria visitante, sino que afianzó su segundo lugar en la tabla de goleadores de LaLiga con 8 anotaciones, situándose únicamente por detrás de su compañero Raphinha en la carrera por el Pichichi.

La rebelión verdiblanca y la polémica del 2-2

Pese a verse abajo en el marcador, el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini no bajó los brazos y convirtió la segunda mitad en un auténtico infierno para la zaga culé. El Betis reaccionó con fiereza volcándose al frente mediante los destellos de Giovani Lo Celso y el empuje del "Cucho" Hernández, apretando el resultado y poniendo contra las cuerdas la racha triunfal blaugrana.

El momento culminante del primer tiempo llegó con una ardiente polémica arbitral. El Betis llegó a gritar el gol del empate 2-2 tras un golazo de larga distancia de Lo Celso, pero la acción fue anulada tras la intervención del VAR por una mano previa al gol cometida por Cucho Hernández.

El árbitro Ricardo de Burgos consideró que la mano fue intencional y que ocurrió en la misma ofensiva del Betis.

La decisión desató la furia de las gradas en La Cartuja y dejó un sabor de boca sumamente amargo y que se derivó en los reclamos del técnico Pellegrini, quien fue amonestado por reclamar la decisión.

La segunda parte del partido no fue menos intensa. Además del gol de Rodri, su primero con el Barcelona al 41’, llegaron los tantos de Gabriel Jesus y Eric García, al 51’ y 62’, respectivamente. Otro suceso importante fue el regreso de Raphinha, quien después de varios juegos inactivo por lesión sustituyó a Yamal, quien ya había sido amonestado.

El último gol del encuentro corrió a cargo de Dani Olmo para sellar un 2-5 que sepultó al Betis, que vendió cara la victoria, reponiéndose en dos ocasiones de la desventaja con los goles de Valentín Gómez y Abde Ezzalzouli.

20 minutos para Álvaro Fidalgo

En el plano individual, la afición mexicana tuvo la participación de Álvaro Fidalgo. El ex jugador del América de México ingresó 20 minutos cruciales en el desenlace del partido.

Fidalgo entró a darle dinamismo, pausa y criterio a la circulación de balón del Betis en pleno asedio sobre el marco de Joan García. El Barcelona salió de Sevilla como un líder inalcanzable de 27 puntos de 27 posibles, mientras que el Betis se queda con las manos vacías pero con la frente en alto tras haber llevado al límite al tren blaugrana.