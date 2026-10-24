Cruz Azul regresa a Ciudad Cooperativa Hidalgo, el lugar donde todo comenzó  

Hay lugares que no necesitan explicar su importancia. Para Cruz Azul, Ciudad Cooperativa Hidalgo es uno de ellos. Ahí, entre la comunidad que acompañó sus primeros pasos, La Máquina encontró parte de la identidad que la convirtió en uno de los clubes más reconocidos del futbol mexicano.

Este sábado, el equipo volvió a ese punto de partida. El estadio Refundación recibió una práctica especial del conjunto cementero, una visita que cambió por unas horas la rutina de los futbolistas y permitió que la gente de la cooperativa los tuviera mucho más cerca de lo habitual.

No fue una jornada reservada únicamente para quienes siguen al equipo desde las tribunas cada quince días. Los trabajadores de la comunidad también tuvieron la oportunidad de observar el entrenamiento, encontrarse con sus jugadores y compartir un momento con una institución que mantiene un vínculo profundo con Hidalgo.

Para muchos aficionados, ver de cerca a los integrantes del primer equipo representa una posibilidad poco frecuente. Esta vez no hicieron falta los noventa minutos de un partido ni el ambiente de un estadio lleno para sentirse parte de Cruz Azul. Bastó con tener a los futbolistas sobre la cancha del lugar donde comenzó a construirse la historia celeste.

La actividad también pudo seguirse a distancia mediante el canal oficial de Cruz Azul en YouTube, una alternativa para quienes no pudieron acudir al inmueble y quisieron acompañar al plantel en su regreso a casa.

Los niños ocuparon un sitio especial en esta convivencia. Los Colegios Cruz Azul fueron invitados a presenciar la práctica, con lo que el club abrió espacio para que los más jóvenes conocieran a sus referentes y se acercaran a una historia que, para algunos, quizá solo existía en los relatos de sus padres y abuelos.

Volver a Ciudad Cooperativa Hidalgo significa algo más que cambiar de cancha por una mañana. Es regresar a un escenario que recuerda los orígenes de una institución ligada al esfuerzo de sus trabajadores y a una comunidad que ha sido parte de su identidad desde el principio.

Mientras Cruz Azul se prepara para afrontar su compromiso ante Querétaro, la visita dejó una imagen distinta del equipo: lejos de la presión por el resultado, los celestes compartieron el espacio con quienes conservan una relación especial con sus raíces.

En el futbol, donde casi todo gira alrededor de los marcadores y los títulos, hay jornadas que sirven para mirar hacia atrás y entender de dónde viene un club. Para La Máquina, el entrenamiento de este sábado fue una de ellas. Antes de convertirse en protagonista de grandes noches, Cruz Azul tuvo un origen, y ese origen sigue teniendo un lugar en su historia.