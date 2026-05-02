¿Vuelve el 'Lobo' a Coapa? Raúl Jiménez rompe el silencio sobre su futuro y el América

El futuro de Raúl Jiménez ha dejado de ser una certeza para convertirse en una de las incógnitas más apasionantes del mercado. En una charla con Lola Hernández para Fox, el canterano americanista no esquivó la pregunta que desvela a la afición azulcrema: ¿Es momento de volver a casa? “No sé, no sé... a ver qué sucede en los próximos días y meses”, soltó con una sonrisa que navega entre la cautela y la ilusión.

A sus 34 años, el 'Lobo de Tepeji' se encuentra en una encrucijada contractual. Su vínculo con el Fulham entra en su etapa final y la pelota, según el propio jugador, no está en su cancha. “Depende de que se decida el Fulham”, confesó, dejando claro que su prioridad inmediata sigue siendo la élite de la Premier League, donde ha demostrado una resiliencia inquebrantable tras aquella fatídica lesión craneal que cambió su vida.

Sin embargo, el imán de Coapa es poderoso. Jiménez, quien se marchó de México como un ídolo tras el título de 2013, sabe que un regreso al Club América no sería un retiro, sino un cierre de círculo dorado. Las Águilas ven en él al líder jerárquico ideal para que vuelva para una segunda etapa. Jiménez de momento busca estabilidad competitiva para asegurar su lugar en el Mundial 2026 con el Tri de Javier Aguirre, grupo en el que ha sido un protagonista en esta etapa.

“Quiero que vean mi swing”, parece ser la consigna silenciosa de un atacante que prefiere hablar en el campo. Si Londres decide cerrar sus puertas, el nido está listo para abrir las suyas. El destino de Jiménez se decidirá entre la nostalgia del regreso y la ambición de seguir desafiando a los mejores defensas del mundo en suelo británico. Pero será con el final de la Copa del Mundo de por medio.