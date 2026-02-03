Barcelona cumple y se instala en Semifinales de Copa del Rey

Con goles de Lamine Yamal y Ronald Araújo, Barcelona evitó sorpresas, derrotó 1-2 al Albacete, y consiguió su boleto a las Semifinales de la Copa del Rey; solamente restan equipos de Primera División en la contienda por el título.

En el compromiso celebrado en el Estadio Carlos Belmonte, Albacete salió sin presión ante el actual campeón del certamen, presionando a los de Hansi Flick y alargando el partido hasta la parte final del primer tiempo, donde apareció Lamine Yamal.

Recibiendo el balón en el borde del área, y sin marca alguna, el 10 de la escuadra catalana recibió un balón por parte de Frenkie de Jong, impactando el balón de pierna izquierda al poste más lejano y estremeciendo las redes que protegía Raúl Lizoain (39').

Para la segunda mitad, Barcelona controló y se fue el frente, sometiendo al conjunto de la Segunda División y, tras un tiro de esquina, Ronald Araújo se levantó y anotó de nueva cuenta para incrementar la ventaja (0-2 al 56') y darle tranquilidad parcial a los de Hansi Flick.

Durante los últimos minutos, Javier Moreno Arrones hizo soñar al Albacete para acortar distancias (1-2 al 87') y, tras un gol anulado a Ferrán Torres, Gerard Martín salvó en la línea de gol, manteniendo el triunfo y el boleto a la antesala de la Final para los blaugranas.

Próximos invitados y sorteo para Semifinales

Los siguientes invitados a las Semifinales de la Copa del Rey se conocerán en los próximos días, cerrando la actividad con el partido donde el Betis de Álvaro Fidalgo recibirá al Atlético de Madrid de Obed Vargas, compromiso para el que podrían estar disponibles ambos futbolistas.

Estos son los partidos junto con sus fechas y horarios:

Alavés Vs Real Sociedad / miércoles 4 de febrero - 14:00 horas.

Valencia Vs Athletic de Bilbao / miércoles 4 de febrero - 14:00 horas.

Real Betis Vs Atlético de Madrid / jueves 5 de febrero - 14:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

El sorteo para las Semifinales se llevará a cabo el próximo viernes 6 de febrero para las eliminatorias que arrancarán el martes 10 de febrero con los partidos de ida.

BFG