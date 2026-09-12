Bárbaro Cavernario dio un susto previo al 93 Aniversario del CMLL

La noche de este viernes se encendieron las alarmas a unos días del 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), después de que Bárbaro Cavernario saliera en camilla tras su lucha contra Bade Dude Tito y Gran Guerrero en la Arena México. Este sábado, “El Rey del Garrote” confirmó que recibió el visto bueno para seguir con sus compromisos.

“Acabo de recibir el visto bueno para poder seguir adelante con los compromisos en puerta. De antemano, muchísimas gracias a todos por sus mensajes, sus llamadas, por sus buenas vibras y nos estamos viendo”, indicó el oriundo de Guadalajara, Jalisco.

Bárbaro Cavernario exculpó a Tito y a Gran Guerrero de lo que pasó en la Arena México y destacó que es un deporte de alto impacto.

“Nadie tiene culpa en todo esto, son cosas que pasan, es un deporte de alto impacto, mis compañeros-rivales, Tito y Gran Guerrero son profesionales que merecen todo mi respeto, sin buscar culpables, simple y sencillamente esto es lucha libre. Tenemos Bárbaro Cavernario para rato”, señaló.

Bárbaro Cavernario es parte del Cuadrangular con final suicida, donde hará pareja con Dragón Rojo Jr. Un luchador perderá la máscara o cabellera.

LUCHA ESTELAR DEL VIERNES ESPECTACULAR DEL CMLL

Está la rivalidad que arde. Místico y Averno ya no se pueden ver en un ring y de nueva cuenta "El Rey de Plata y Oro" acabó con la máscara rota y en mal estado. La batalla estelar se la apuntaron "El Amo y Señor" y Zack Sabre Jr sobre el ídolo mexicano y Hechicero, a unos días del 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Hechicero y Zack Sabre Jr ofrecieron una batalla a ras de lona, con llaves y contra llaves. El representante de New Jalan Pro Wrestling scabó con las huellas de la batalla: con el pecho rojo, debido a los fuertes manotazos del "Alquimista del Ring".

Averno no dejó ni respirar a Místico y encendió al público con sus marrullerías. El británico fue su gran aliado. Hasta a Kemonito le tocó la rudeza del Amo.

Zack Sabre Jr liquidó a Hechicero y al final exclamó que sólo existe un luchador fino y el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL regresará a NJPW. El "Alquimista del Ring" expondrá su cetro en un triangular, dónde estará el británico y Claudio Castagnoli en la función del 93 Aniversario.

En Match Relámpago de técnicos con tiempo límite de 15 minutos, la intensidad y velocidad estuvieron en su máxima expresión. Templario y Titán se llevaron el triunfo sobre Máscara Dorada y Neón. El "Guerrero León" aplicó un "Driver de crucifijo" sobre el "Asteroide del ring" para que acabará el combate en 3:09.

En duelo de CMLL vs Stardom de Amazonas, las de casa se llevaron el triunfo. Las japonesas atacaron en grupo, pero Persephone y Olympia comandaron la reacción. La Diosa del Consejo liquidó a Ema Maishima al detenerle una patada para después realizarle un súplex, aunado a un puente se escucharon las tres palmadas.

Calavera Jr I y Calavera Jr II ganaron la tercera eliminatoria para encontrar retadores al Campeonato Mundial de Parejas del CMLL, después de que vencieran a Furia Roja. En esta batalla también participaron Difunto, Guerrero Maya Jr y Xelhua.