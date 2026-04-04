Una mala y una buena: lesión de Kirk abre la puerta a Brandon Valenzuela

Los Azulejos de Toronto viven un contraste con sus catchers mexicanos: la lesión de Alejandro Kirk abre la puerta al llamado de Brandon Valenzuela a Grandes Ligas.

Kirk tuvo que abandonar el juego del viernes tras recibir un golpe en el pulgar de la mano izquierda, encendiendo las alarmas en Toronto. Aunque se le practicaron rayos X, el equipo no esperó más y tomó la decisión de subir a su reemplazo.

Ahí apareció el nombre de Brandon Valenzuela, el receptor sonorense de 25 años, quien ahora tendrá su primera oportunidad en el mejor nivel del mundo. El movimiento no solo responde a la urgencia, también premia su trabajo reciente en Triple A.

El manager John Schneider ya lo había adelantado: Valenzuela era la opción natural, al formar parte del roster de 40 jugadores y por su rendimiento tanto en pretemporada como en Buffalo.

Pero el llamado tiene un significado mayor. Valenzuela se convertirá en el jugador mexicano número 153 en debutar en Grandes Ligas, agregando un nuevo capítulo a la historia del beisbol nacional.

Además, su llegada impacta directamente en el mapa del talento mexicano. Hermosillo alcanzará los 11 peloteros en MLB, empatando a Ciudad Obregón en el segundo lugar histórico, y quedando a solo uno de Tijuana (12), líder nacional en este rubro.

El dato no es menor: la capital sonorense vive un momento especialmente productivo, ya que desde 2020 ha visto debutar a seis peloteros nacidos en su territorio, y con Valenzuela esa cifra subirá a siete en apenas unos años, consolidando su peso como semillero.

El receptor llegó a la organización en la fecha límite de cambios del año pasado, procedente de los Padres de San Diego, en una movida que hoy cobra valor. Toronto apostó por un catcher joven, defensivo y con proyección, y ahora tendrá la oportunidad de responder en el momento menos esperado.

Su defensa sólida y un brazo potente lo colocan como una alternativa confiable detrás del plato, mientras que su evolución con el bat marcará su techo dentro del equipo.

Previo al llamado, Valenzuela ya había comenzado a levantar la mano al conectar su primer jonrón del año en Triple A, justo antes de que su último juego fuera pospuesto por mal clima.

Así, en cuestión de horas, Toronto pasó de la preocupación por Kirk a la ilusión por Valenzuela, en una historia que mezcla incertidumbre y oportunidad para los catchers mexicanos.