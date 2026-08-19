El día que Tigres le cerró la puerta de la Premier League a Jorge Torres Nilo

Jorge Torres Nilo pudo tener una carrera en Europa, pero su buen nivel en México terminó cortándole las alas. El exfutbolista de Tigres reveló en el show ‘De la que Pica’ que conduce Gavetas, que durante su mejor momento como jugador, recibió dos ofertas para salir del futbol mexicano: una de Rusia y otra de la Premier League.

La situación ocurrió cuando tenía entre 24 y 26 años. En ese momento, ‘Pechu’ era uno de los jugadores importantes de Tigres y también un habitual en las convocatorias de la Selección Mexicana.

Tuve dos ofertas del futbol europeo en mi momento más importante de mi carrera”, recordó Jorge.

Las ofertas llegaron desde dos destinos muy diferentes. Una era del Kuban Krasnodar de Rusia y la otra del Cardiff City de Gales, equipo que en ese momento iba a jugar en la Premier League.

Uno fue uno de Rusia, que se llama Kuban Krasnodar. Y otro fue un equipo de la Premier League, era el Cardiff City. Iba a jugar la Premier League”, contó.

Sin embargo, el problema estaba en Tigres. El club no necesitaba venderlo y la directiva no quería dejarlo salir. ‘Pechu’ explicó que para irse tenía que entrar en una pelea contractual con el equipo, algo que finalmente decidió no hacer.

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Después de hablarlo con su familia, optó por quedarse en Tigres y no forzar su salida. La institución incluso terminó igualando económicamente las ofertas que había recibido de Europa.

Con el paso de los años, Torres Nilo reconoce que se ha preguntado cómo habría sido su carrera si hubiera tomado otra decisión.

Quizás no se pudo ir a Europa, muy bien, pero lo que vivimos como familia estoy 100% seguro que no lo hubiéramos vivido allá”, aseguró.

No se fue a Europa, pero Torres Nilo terminó convirtiéndose en uno de los referentes más importantes para la institución felina, con quien militó más de 10 años, más de 300 partidos y logró cinco títulos; su nombre quedó grabado en la historia de Tigres con letras doradas.

Javetas en el show ‘De la que Pica’ ha logrado develar varios secretos del futbol, por eso no te lo pierdas en todas las plataformas de Grupo Imagen, todos los martes a las 19:00 encontrarás un nuevo capítulo de la serie.