Cartelera completa en la Arena Coliseo y México (sábado y domingo)

Las funciones en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) continúan este sábado (Arena Coliseo) y domingo (Arena México), con algunos de los protagonistas de la lucha de apuestas que estarán en el 93 Aniversario.

La actividad iniciará el sábado 15 de agosto en la Arena Coliseo con un cuadrangular de parejas, entre Hermanos Chávez, Los Infernales, El Galeón Fantasma y Villanos. Además, habrá un triangular de campeones.

CARTELERA COMPLETA EN LA ARENA COLISEO (SÁBADO 15 DE AGOSTO):

Hora: 19:30.

Ubicación: Perú 77, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

- Cuadrangular de parejas: Ángel de Oro y Niebla Roja vs. Averno y Euforia vs. Zandokan Jr. y Furia Roja vs. Hijo del Villano III y Villano III Jr.

- Lucha semifinal (triangular de campeones): Templario vs. Volador Jr. vs. Guerrero Maya Jr.

- Evento especial de amazonas: India Sioux, Skadi y Kira vs. Keyra, Reyna Isis y Hera.

- Tercera lucha: Magia Blanca, Tornado y Rey Pegasus vs. Espanto Jr., El Gallero y Dark Magic.

- Segunda lucha: Hijo del Pantera y Pantera Jr. vs. Estudiante Jr. y Troglodita.

- Primera lucha en relevos: Fury Boy y Diamante Escarlata vs. Poseidón y Makará.

CARTELERA EN LA ARENA MÉXICO (DOMINGO 16 DE AGOSTO)

En el tradicional Domingo Familiar, Místico se verá las caras con Averno en un choque entre el “Sky Team” y “Los Infernales”.

Hora: 5 de la tarde.

- Lucha estelar: Místico, Máscara Dorada y Neón vs. Averno, Euforia y Mephisto.

- Lucha semifinal: Titán y Esfinge vs. Volador Jr. y Hechicero.

- Evento especial de amazonas: Tessa Blanchard y Garra Negra vs. Zeuxis y Sanely.

- Tercera lucha: Brillante Jr., Diamond y Oro Jr. vs. Pólvora Jr., El Coyote y Vaquero Jr.

- Segunda lucha: Volcano y Fuego vs. Okumura y Shoma Kato.

- Primera lucha a una caída: Infinito y Alexus vs. Estudiante Jr. y Kamelot.