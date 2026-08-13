Oficial: 3 máscaras y 5 cabelleras en juego en el 93 Aniversario del CMLL

Es oficial, con contrato firmado: tres máscaras y cinco cabelleras en juego en la batalla estelar del 93 Aniversario del Consejo Mundial de Luche Libre (CMLL), entre ellos Místico y Averno, combate que se realizará el próximo viernes 18 de septiembre de 2026 en la Arena México.

El combate será un cuadrangular de parejas increíbles con final suicida. Es decir, si un luchador es eliminado, su pareja también, por lo que se irán a vestidores. La última pareja que quede en el ring, se disputará la lucha de apuestas.

¿QUIÉNES SON LAS PAREJAS CONFIRMADAS PARA EL 93 ANIVERSARIO DEL CMLL?

Místico y Averno.

Último Guerrero y Templario.

Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr.

Zandokan Jr y Star Jr.

“Trabajo día a día para que me lleven a todas las plazas del CMLL. Estamos todos para demostrar de qué estamos hechos. Si el CMLL nos dio la oportunidad es porque nos la hemos ganado. Quiero enfrentar a este gran señor, hoy por hoy quiero demostrarle a Averno de qué estoy hecho”, indicó Místico en el CMLL Informa.

Por su parte, Averno recordó la ocasión que el ídolo de la lucha libre fue a refugiarse con los rudos y precisamente con “El Amo y Señor”.

“Es la última vez que van a ver al Rey de Plata y Oro con máscara, se los voy a presentar”, dijo.

Por su parte, Templario, Zandokan Jr, Starj Jr, Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr, coincidieron que su dupla quiere protagonizar la lucha estelar del 93 Aniversario del CMLL.

Los boletos para el Aniversario del CMLL ya se encuentran agotados y se podrá disfrutar de la función a través del canal de Youtube del organismo, con la membresía nivel Leyenda.