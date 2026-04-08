La autopsia del Calcio: El informe de Gravina que revela por qué Italia se hundió en 2026

La crisis del fútbol italiano luego de haber quedado eliminados del Mundial 2026 trajo consigo que varios directivos dejaran su puesto, entre ellos el presidente de la Federación Italiana de Futbol, Gabriele Gravina, quien antes de dejar su cargo presentó lo que podría llamarse una autopsia donde busca responder el por qué a tres eliminaciones consecutivas.

Gravina tenía pensado presentar su informe a la Cámara de Diputados en una audiencia, pero dado que eso ya no podrá ser y en vista de que no tiene nada que perder, decidió publicarlo para dejar ver su diagnóstico de qué es lo que está mal en el Calcio y cómo eso afecta a la selección.

En el plano estrictamente deportivo, el informe destaca un empobrecimiento de la calidad técnica que afecta directamente el espectáculo y la competitividad. Los datos son contundentes al señalar que la velocidad media del balón en el juego italiano es de apenas 7.6 metros por segundo, una cifra significativamente inferior a los 10.4 metros por segundo que se promedian en la Champions League.

Uno de los puntos más alarmantes del diagnóstico y que, algunos ya habían señalado era parte de la crisis de la Selección Italiana es la reducción de jugadores locales en favor de los extranjeros. En su análisis señala que los no italianos han jugado casi el 70 por ciento del total de los minutos de la temporada. Gravina analizó la reciente jornada 31, donde de los 284 futbolistas que jugaron al menos media hora, solamente 89 eran italianos, incluyendo a diez porteros.

Para el ahora expresidente esto ha traído como consecuencia que las canteras italianas ya no figuran dentro de las mejores del mundo.

Una propuesta de rescate para la Serie A

En la parte final, el informe señala que es necesario tomar medidas, incluso si no son favorables para los intereses particulares de los clubes o de la propia liga.

Entre las propuestas de rescate destaca la sugerencia de Luciano Spalletti para obligar a los equipos a mantener al menos a un jugador Sub-19 en cancha de forma permanente. De igual forma propone destinar dinero para el futbol base y crear incentivos fiscales para la formación de jugadores.