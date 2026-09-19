Atlético de Madrid Vs Real Madrid: ¿Cuándo y dónde ver en México?

Atlético de Madrid y Real Madrid disputarán El Derbi Madrileño este domingo 20 de septiembre en la cancha del Estadio Riyadh Air Metropolitano, duelo correspondiente a la Jornada 7 de LaLiga en donde Obed Vargas podría contar con minutos; conoce todos los detalles del compromiso.

Con la obligación de la victoria para ambos conjuntos luego del triunfo del Barcelona ante Sevilla, Real Madrid es 2º con una desventaja de 6 puntos, mientras que Atlético de Madrid es 4º por debajo del Betis y 8 unidades por detrás de los comandados por Hansi Flick.

Diego Pablo Simeone y José Mourinho se vuelven a ver las caras en un Derbi Madrileño que contará con la presencia de Julián Álvarez, delantero Colchonero que fue pretendido de manera oficial por los Merengues durante el pasado mercado de fichajes, sin embargo, el campeón del mundo en 2022 podría enfrentarse ante los de la ‘Casa Blanca’ y ante sus propios seguidores, quienes aún no le perdonan.

Respecto a la participación de Obed Vargas en el duelo más importante de la capital española, el mediocampista mexicano fue incluido en la convocatoria del Atlético de Madrid en espera de una oportunidad prometida por Simeone, sin embargo, podría sumar un partido más sin minutos en este inicio de campaña.

Horario y canal del Atlético de Madrid Vs Real Madrid

En México existen diversas alternativas para disfrutar del duelo en el que chocarán los dos equipos más importantes de Madrid, sin embargo, éste no se podrá sintonizar por TV Abierta.

Estos son todos los detalles del compromiso que se celebrará en las primeras horas del territorio azteca.

Día: domingo 20 de septiembre, 2026.

Horario: 08:15 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Canal de TV en México: canal 1516 de Sky y 522 de Izzi.

Alternativas por streaming: IzziGo y Sky+.

Estadio y capacidad: Estadio Riyadh Air Metropolitano / 70,692 espectadores

Árbitro del partido: Miguel Ángel Ortiz Arias.

* Una vez finalizado este duelo, ambos equipos frenarán su actividad hasta después de la Fecha FIFA.

BFG