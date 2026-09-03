Obed Vargas aún no concreta su salida del Atlético de Madrid, pero todavía tiene opciones en Europa

Obed Vargas no logró concretar su salida del Atlético de Madrid durante el cierre del mercado de fichajes en las principales ligas de Europa. Aunque el mexicano está registrado con el conjunto colchonero y puede disputar LaLiga, no figura entre las principales opciones de Diego Pablo “Cholo” Simeone para ocupar un lugar en el mediocampo.

Los reportes que colocaban al futbolista en equipos como Sevilla y Deportivo Alavés no terminaron en una transferencia. Ante este escenario, Vargas mantiene abierta la posibilidad de permanecer en el Atlético de Madrid para buscar minutos, aunque también podría salir mediante una cesión a una liga cuyo mercado todavía no haya cerrado.

La situación deja al mexicano con dos caminos: competir por un lugar dentro del plantel dirigido por Simeone o encontrar un equipo en el que pueda tener mayor participación durante la primera parte de la temporada.

Obed Vargas no figura entre las principales opciones del Cholo Simeone. REUTERS

Turquía, Croacia y Portugal mantienen abiertas sus opciones

Antes del cierre del mercado español, distintos equipos de LaLiga aparecieron como posibles destinos para Vargas. Getafe, Elche y Valencia estuvieron entre las alternativas, mientras que Sevilla y Alavés parecían tener mayores posibilidades de concretar una cesión.

Sin embargo, ninguna de esas opciones se convirtió en una operación. De acuerdo con el reporte publicado este jueves por el diario Marca, el mexicano todavía podría encontrar una salida en otros mercados europeos que permanecen abiertos.

Turquía, Croacia y Portugal aparecen entre las posibilidades señaladas. En el caso de Turquía, el periodo para registrar jugadores termina este viernes 4 de septiembre, mientras que el mercado croata permanecerá abierto hasta el lunes 7.

Portugal ofrece un margen mayor para definir el futuro del mediocampista, ya que su mercado cerrará hasta el martes 15 de septiembre. Estas fechas mantienen abiertas distintas alternativas para que Vargas pueda salir del Atlético de Madrid.

Obed Vargas disputó la Copa del Mundo con México. Mexsport

México, Brasil y Arabia Saudita, otras alternativas

Las opciones no se limitan a Europa. El reporte también contempla la posibilidad de que el mexicano pueda recibir una alternativa desde México o Brasil, mercados que mantendrán abierto su registro de jugadores hasta el 11 de septiembre.

Otra posibilidad se encuentra en Arabia Saudita, donde el periodo de fichajes se extiende hasta el 12 de octubre. Esto representa el margen más amplio entre las opciones mencionadas para que Vargas pueda encontrar un nuevo destino.

Por ahora, todos estos escenarios permanecen como posibilidades, ya que todavía no existe una oferta formal por el futbolista. La decisión también dependerá de la alternativa que pueda presentarse y de lo que Vargas considere más conveniente para su participación durante la temporada.

Si permanece en el Atlético, tendrá que buscar oportunidades pese a no encontrarse entre las principales opciones de Simeone. Si finalmente sale, podrá elegir entre las ligas que todavía mantienen abierto su mercado y que puedan ofrecerle una posibilidad de sumar minutos.