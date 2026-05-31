Selección Mexicana impone récord de "europeos" en su lista para el Mundial 2026

El listado de 26 jugadores que representarán a la Selección Mexicana en el próximo Mundial 2026 fue revelada por el director técnico Javier Aguirre, con un sello distintivo: es la ocasión que más jugadores convocados juegan actualmente en ligas europeas.

La cifra de jugadores mexicanos que militan en ligas europeas es un total de 13 que están en ocho ligas con Raúl Jiménez jugando en el Fulham de la Liga Premier, llegando con una marca perfecta en cuanto a cobros de penales en la competencia inglesa. A él se une Santiago Giménez, quien tiene una suerte contraria sin haber marcado un solo gol en la temporada 2025-2026 de la Serie A y, con lo cual, está en duda su futuro.

Johan Vásquez acompaña al “Bebote” en el torneo, pero jugando para el Genoa.

Edson Álvarez disputó la Superliga de Turquía con el Fenerbahçe, aunque con dudas de su futuro. Mateo Chávez ha sumado actividad en la Eredivisie de los Países Bajos con el AZ Alkmaar.

Santiago Gimenez no logró un solo gol en la temporada 2025-2026 de la Serie A. Reuters

Álvaro Fidalgo y Obed Vargas forman parte de LaLiga de España militando en el Real Betis y el Atlético de Madrid.

César Huerta juega en la Primera División de Bélgica (Pro League) con el Anderlecht.

El número deja atrás el llamado en Rusia 2018 cuando Juan Carlos Osorio convocó a 11. En Qatar 2022 Gerardo Martino llamó a nueve seleccionados de las ligas europeas.

Listado de mexicanos jugando en Europa para el Mundial 2026

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

(AEL Limassol) Jorge Sánchez (PAOK Salónica)

(PAOK Salónica) César Montes (Lokomotiv)

(Lokomotiv) Johan Vásquez (Genoa)

(Genoa) Edson Álvarez (Fenerbache)

(Fenerbache) Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

(AZ Alkmaar) Álvaro Fidalgo (Real Betis)

(Real Betis) Luis Chávez (Dinamo Moscú)

(Dinamo Moscú) Obed Vargas (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Orbelín Pineda (AEK Atenas)

(AEK Atenas) César Huerta (Anderlecht)

(Anderlecht) Santiago Gimenez (AC Milan)

(AC Milan) Raúl Jiménez (Fulham)

Listado de mexicanos jugando en Europa en Qatar 2022

Jorge Sánchez (Ajax)

(Ajax) Johan Vásquez (Cremonense)

(Cremonense) Gerardo Arteaga (Genk)

(Genk) Andrés Guardado (Betis)

(Betis) Erick Gutiérrez (PSV)

(PSV) Edson Álvarez (Ajax)

(Ajax) Orbelín Pineda (AEK Athens)

(AEK Athens) Diego Lainez (S.C. Braga)

(S.C. Braga) Hirving 'Chucky' Lozano (Napoli)

(Napoli) Raúl Jiménez (Wolverhampton)

(Wolverhampton) Santiago Giménez (Feyenoord)

(Feyenoord) Jesús Manuel 'Tecatito' Corona (Sevilla)

Listado de mexicanos jugando en Europa en Rusia 2018