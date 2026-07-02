Atlas ya sabe cómo vencer a Harry Kane: la curiosa historia antes del México vs. Inglaterra

Harry Kane volverá a jugar un partido en México, aunque esta vez lo hará como capitán y principal figura de la Selección de Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 frente a la Selección Mexicana.

Sin embargo, esta no será la primera ocasión que el delantero inglés dispute un encuentro en territorio mexicano. Hace 17 años visitó Guadalajara con las categorías juveniles del Tottenham Hotspur y vivió una de las pocas derrotas de aquella generación en un torneo internacional.

Fue el Atlas el equipo que frenó el camino de los Spurs y eliminó al conjunto inglés antes de la final.

Inglaterra enfrentará a México en octavos de final. REUTERS

Cuando Atlas eliminó al Tottenham de Harry Kane

En 2009, Harry Kane, con apenas 15 años, formó parte del Tottenham Sub-18 que disputó la Copa Chivas, torneo que reunía a equipos juveniles de distintas partes del mundo.

La competencia contó con la participación de clubes como Real Madrid, Tottenham Hotspur, River Plate de Argentina, Coritiba de Brasil, Saprissa de Costa Rica, Universidad Católica de Chile, Stabæk de Noruega, Caracas de Venezuela, River Plate de Uruguay y Chivas USA.

Por México participaron Chivas, América, Atlas, Cruz Azul, Monterrey, Monarcas Morelia, Santos Laguna, Toluca, Tecos UAG y Tigres. Además, el certamen incluyó a las selecciones juveniles de México, Brasil y Japón.

El Tottenham firmó una destacada fase de grupos con victorias sobre Chivas, Universidad Católica y Stabæk. Posteriormente eliminó a Monarcas Morelia para instalarse en las semifinales. Ahí se encontró con Atlas.

El conjunto rojinegro se impuso 1-0 gracias a un gol de Alonso Zamora al minuto 69 y dejó fuera al equipo inglés, que se quedó a un paso de disputar la final del torneo.

Tras la eliminación, el Tottenham disputó el partido por el tercer lugar frente a Chivas.

En ese encuentro, Harry Kane marcó uno de los dos goles del conjunto inglés durante el tiempo reglamentario. Del lado del Guadalajara, el portero era un joven Miguel “Wacho” Jiménez.

El partido terminó empatado 2-2 y el tercer lugar se definió desde el punto penal, donde Tottenham se impuso por 4-2.

Kane regresa a México con Inglaterra

Diecisiete años después de aquella participación en Guadalajara, Harry Kane volverá a jugar un partido en México.

Ahora lo hará con 32 años y convertido en el principal referente de la Selección de Inglaterra, que buscará un lugar entre las cuatro mejores selecciones de la Copa del Mundo.

Del otro lado estará una Selección Mexicana que llega con paso perfecto. El equipo dirigido por Javier Aguirre suma cuatro victorias consecutivas, mantiene la portería imbatida y atraviesa una de las mejores actuaciones de su historia en una Copa del Mundo.

El duelo frente a Inglaterra también representa una oportunidad para que el Tricolor regrese a los cuartos de final por primera vez desde México 1986.

Para Harry Kane, además, será un regreso a un país donde ya conoce lo que significa perder frente a un equipo mexicano.