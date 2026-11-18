Considerado como una leyenda de los Potros de Hierro, Christian Hobbit Bermúdez aseguró que pondrá fin a su carrera como futbolista profesional en caso de no continuar en el Atlante; deja abierta la puerta a vivir un nuevo rol en el conjunto azulgrana fuera del terreno de juego.

Los últimos días del mítico número 18 del Atlante están contados y este Apertura 2026 será su último torneo vistiendo la playera con la que ya recibió reconocimientos por parte del club y la afición, misma que lo cobija; a pesar de su intención de querer continuar dentro de la cancha, asegura que siempre estará disponible para el equipo de sus amores:

“Sabemos cómo es el futbol, a veces uno quisiera seguir otro poquito, pero también hay circunstancias, hay situaciones. Estoy muy tranquilo, de donde me toque estar, siempre y cuando pueda ayudar al equipo de mis amores, siempre voy a estar disponible, siempre voy a estar para ellos y sobre todo siempre agradecido porque me han tomado en cuenta para todo”.

Homenaje a Christian "El Hobbit" Bermúdez Mexsport

El deseo de mantenerse en el rectángulo verde no lo orillarán a vestir otra playera, por lo que el Hobbit fue contundente al momento de hablar sobre su retiro de las canchas, mismo que se dará portando el tono azulgrana:

“Cuando Atlante esté en Primera División, siempre lo dije, Atlante es mi último equipo, me quiero retirar aquí y pase lo que pase no voy a ir a otro equipo, en Atlante va a ser mi último entrenamiento, mi último partido y ahí ya prácticamente mi retiro”

¿Tendrá minutos en su última convocatoria como profesional?

El sentimentalismo no toca las fibras de Miguel Herrera ni de Christian Bermúdez, quien este viernes 20 de noviembre estará viviendo su última convocatoria como profesional, sin embargo, el Hobbit fue contundente y aseguró que no acordó tener minutos ante Xolos, por lo que será decisión del Cuerpo Técnico si estará dentro del terreno de juego en algún momento del duelo a celebrarse en Tijuana:

No, nada, la verdad que como en el día a día, entrenas, hay un viaje y todo como si fuera todo normal”.

Finalmente, sobre la posibilidad de sumarse a otro rol dentro del conjunto atlantista, Bermúdez reveló que ya existen pláticas para que esto se dé, solo que aún no se llega a un acuerdo, por lo que agradece la intención que se muestra desde ahora para su continuidad:

“Al Atlante siempre lo quiero ver lo mejor posible y si puedo ayudar como gente de casa, qué mejor, entonces aún no sé nada, en algún momento nos sentaremos a platicar, pero agradecido por el interés”.

BFG