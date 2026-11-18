Martín Sarrafiore se encuentra en posibilidad de convertirse en un futbolista elegible para Rafa Márquez, al menos ese es el sueño del habilidoso extremo nacido en Argentina que vive su primer torneo en la Liga MX con el Atlante: “Sería un sueño poder jugar en la Selección de México”.

Durante la distinción recibida por el Atlante en el Senado de la República por sus 110 años, Martín Sarrafiore fue uno de los futbolistas de los Potros de Hierro que aseguran estar en trámites de naturalización en busca de ser parte de la baraja de Rafa Márquez durante el proceso mundialista rumbo al 2030:

Sería un sueño poder jugar en la Selección de México, mi familia estaría muy orgullosa también, así que como te digo, depende del trabajo que haga en el club, el tema legal está en trámite así que vamos a ver”.

Martín Sarrafiore se encuentra en proceso de naturalización para ser elegible para Rafa Márquez en la Selección Mexicana. Mexsport

Resaltando el compromiso que existe con el conjunto azulgrana de cara a un nuevo semestre, Martín Sarrafiore es consciente de que las oportunidades en el Tri podrán llegar de acuerdo a lo que muestre dentro del terreno de juego:

“Ya no depende de mí pero se está tramitando, la idea es estar ahí por si tengo la posibilidad, por si me necesitan, pero sé que tengo que hacer las cosas bien en mi club por si me necesitan”.

Primer contacto con Rafa Márquez

El extremo de 29 años ya tuvo su primer acercamiento con el estratega de la Selección Mexicana cuando Rafa Márquez visitó las instalaciones del Atlante para observar el entrenamiento de los comandados por Miguel Herrera y charlar con la Directiva, sin embargo, no existió algún acercamiento sobre la futura disponibilidad de Sarrafiore con el Tri:

“No, solamente lo conocí, me lo presentaron y la verdad es que no tuve tema de conversación, pero obvio que sueño con eso, trabajo para que se abra esa puerta y como lo comentaba, tengo que hacer bien las cosas porque mientras mejor me vaya en Atlante, las puertas se van a abrir”.

BFG