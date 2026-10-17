Atlante mantiene viva la esperanza de Liguilla; revelan qué necesitan

Pese a las oportunidades que crean de cara al arco rival, Atlante sigue sufriendo la falta de contundencia, motivo por el que después de la Jornada 12 se mantiene lejos de los puestos de Liguilla.

Tras caer ante Pumas en el Estadio Banorte, Atlante se mantiene estancado en 11 puntos, rezagándose hasta el 16º sitio de la tabla de posiciones y viendo cada vez más lejana la posibilidad de terminar entre los que accederán a la Fiesta Grande.

Álvaro Galindo, Auxiliar de Miguel Herrera que fue expulsado durante la primera mitad, aseveró que se mantienen con la intención de erradicar la falta de contundencia del conjunto tres veces campeón del futbol mexicano:

“En esas estamos, buscando que el equipo se mantenga en todo momento en ese buen nivel que a veces mostramos, pero al final el equipo rival tiene las opciones que se le presentan y son claros en la contundencia que nos hace falta a nosotros. Es como lo sacaremos adelante”.

El tiempo apremia para los Potros de Hierro en este tramo final del Apertura 2026, por lo que sus siguientes duelos deberán resultar en victoria para no despedirse de manera temprana de una posible clasificación a Liguilla.

Las sensaciones tras los partidos en este Apertura 2026 indican que los aficionados atlantistas pueden mantener la ilusión de pelear hasta el final, sin embargo, será tras los compromisos ante FC Juárez (martes 20 de octubre) y Atlético San Luis (viernes 23 de octubre) cuando se pueda vislumbrar lo que sucederá con el Equipo del Pueblo que vive su primer semestre en Liga MX tras su anhelado regreso.

¿Qué partidos le restan al Atlante en el Apertura 2026?

Con 15 puntos por delante, estos son los últimos 5 partidos en la Fase Regular del Atlante durante el Apertura 2026 de la Liga MX:

FC Juárez Vs Atlante / Jornada 13 - martes 20 de octubre, 19:00 horas.

Atlante Vs Atlético San Luis / Jornada 14 - viernes 23 de octubre, 21:00 horas.

Chivas Vs Atlante / Jornada 15, sábado 31 de octubre, 20:07 horas.

Atlante Vs Santos / Jornada 16, viernes 6 de noviembre, 21:00 horas.

Xolos Vs Atlante / Jornada 17, viernes 20 de noviembre, 21:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Durante el Apertura 2026 de Liga MX, Atlante se encuentra disputando su primer torneo en el máximo circuito tras su paso por la Liga de Expansión. Mexsport

BFG