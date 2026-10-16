Atlante vs Pumas, EN VIVO jornada 12 del Apertura 2026 de Liga MX
Detalles, imágenes y goles del partido entre Atlante y Pumas, partido de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Banorte
¡¡Se terminó el primer tiempo!!
¡¡¡Keylorrrr!!! Otra vez Calzadilla mandó un potente disparo y el costarricense desvió a una mano
¡¡¡¡¡GOOOOOOL DEL ATLANTE!!!!! Luis Calzadilla aprovechó un balón retrasado para mandar desde fuera del área un disparo colocado al poste izquierdo de Keylor Navas
¡¡¡¡¡GOOOOOL DEL PUMAS!!!!! Pablo Bennevendo mandó un servicio a segundo poste, Robert Morales recentró con la cabeza y Juninho empujó el balón ante una tibia marcación de la defensa
¡No le atinó! Cambio de juego que realizó Antuna, servicio al área y Óscar Jiménez salió, pero no le dio al balón
¡Roja para Miguel Herrera! Luis Enrique Santander le saca la tarjeta roja al técnico del Atlante, quien se sorprendió "¿A mi?". Después, "El Piojo" fue con el cuarto árbitro para saber qué había pasado
¡¡¡Otra vez Keylor!!! Rubén Duarte jaló a Puente afuera del área, pidieron penal, el balón llegó a Julio, quien remató y el arquero volvió a salvar al cuadro universitario
¡¡¡Antuuuuuuuunaaaa se ríe!!! Excelente pase filtrado de Carrasquilla y de frente a la portería, Uriel cruzó su disparo que se fue alejado
¡¡¡Keylor!!! Jhojan Julio se quitó a uno en el área y después su remate fue rechazado por el arquero de Pumas
Varios jugadores se resbalan por lo resbaladiza que está la cancha
¡La que dejó ir! Carrasquislla no se dio cuenta y lo "desarmaron", Jhojan Julio le quitó el balón, pero su disparo fue desviado
¡Ájale! Qué jugada hizo Eugenio Pizzuto en medio campo, primero un "sombrerito" sobre Carrasquilla, después dominó con rodilla y enseguida se lo quitó para dar un pase
Pumas mueve el balón de lado a lado, en una cancha que está muy rápida por la lluvia
¡¡¡Inicia el partido!!!
Una noche en la que se le rinde homenaje a Christian "Hobbit" Bermúdez
Los Potros y Universitarios se han enfrentado en 104 ocasiones en la Liga MX, donde el cuadro del Pedregal lleva la delantera al registrar 45 triunfos por 33 de los azulgrana; en 26 ocasiones han empatado
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Atlante y Pumas, correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX!