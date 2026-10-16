Pumas resurge, sueña con Liguilla y deja al Atlante al borde del abismo

Juninho se convirtió en el héroe de la noche azul y oro, anotando doblete para comandar el triunfo de Pumas sobre Atlante (1-2) en la cancha del Estadio Banorte, colocándose en el 9º sitio de la tabla y relegando al Equipo del Pueblo hasta el decimosexto peldaño.

Con la obligación del triunfo, ambos conjuntos salieron a proponer a la cancha tres veces mundialista, siendo los Potros de Hierro quienes contaron con las ocasiones más claras.

Pasada la primera media hora del duelo entre ambos capitalinos, la polémica se desató luego de una conversación entre Miguel Herrera y Luis Enrique Santander, quien terminó expulsando al estratega azulgrana (34’), lo que desató su furia en el área técnica antes de abandonar el terreno de juego.

Miguel Herrera es expulsado del partido frente a Pumas; Luis Enrique Santander le costó la cartulina roja. Mexsport

Pumas y Atlante hacen explotar el Banorte en 4 minutos

Fue durante los minutos finales del primer tiempo cuando un servicio a segundo poste por parte de Bennevendo terminó siendo re-centrado por Robert Morales, dejando el balón dentro del área chica para un Juninho que anticipó la marca de su rival y abrió el marcador, generando la explosión en las más de 50,000 gargantas que se dieron cita (42’).

La respuesta fue inmediata y, durante el tiempo agregado, Luis Calzadilla culminó con una larga posesión de Atlante, empalmando el esférico desde fuera del área para batir a un Keylor Navas que ya había evitado en un par de ocasiones la anotación del Equipo del Pueblo (1-1 al 45+1’).

La tensión podía cortarse con cuchillo en el Coloso de Santa Úrsula… y fue Pumas quien con una descolgada bien llevada por Adalberto Carrasquilla y concretada por Juninho, hicieron estallar un recinto que se convertía en una auténtica sucursal del Olímpico Universitario (1-2 al 72’).

El Cuerpo Técnico local dio ingreso a Hobbit Bermúdez desde el minuto 76, solo que ninguna de las modificaciones beneficiaría para hacer vibrar las redes resguardadas de Keylor Navas, sufriendo su quinto descalabro en el certamen y -prácticamente- despidiéndose de toda posibilidad de regresar a la Liguilla.

Con este resultado, Atlante es 16º y se encuentra a 5 puntos de zona de clasificación en este inicio de actividad en el fin de semana, mientras que los comandados por Esteban Solari toman una bocanada de ilusión, llegando a 16 puntos, situándose 9º de la tabla de posiciones y peleando por uno de los sitios que dan acceso a la Fiesta Grande.

La carga de trabajo para ambos conjuntos será un factor a considerar, ya que el siguiente partido de Atlante será frente a FC Juárez en la frontera del país el martes 20 de octubre, mientras que Pumas viajará a Torreón para medirse a Santos un día más tarde, en duelos correspondientes a la Jornada 13 del Apertura 2026.

BFG