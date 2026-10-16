Sin Gil Mora, Xolos empata con Puebla y se aprieta la tabla de la Liga MX

Los Xolos de Tijuana empataron 0-0 ante el Puebla en la jornada 12 del Apertura 2026, en un partido marcado por la ausencia de Gilberto Mora, quien no fue convocado ni siquiera para ocupar un lugar en la banca. El resultado dejó a ambos equipos con 16 puntos y apretó la disputa por los puestos de clasificación a la Liguilla.

El juvenil, que recientemente cumplió 18 años, no fue considerado por el entrenador Sebastián “Loco” Abreu para el encuentro en la frontera. Su ausencia se produjo en medio de rumores sobre un posible fichaje por algún club europeo.

Mientras la atención también se centraba en la situación de Mora, Tijuana y Puebla repartieron puntos en un partido con pocas ocasiones claras. El empate permitió a ambos mantenerse en la pelea por la clasificación, pero dejó a los fronterizos expuestos a perder posiciones conforme avanzara el resto de la jornada.

Gil Mora no estuvo ni en la banca en el Xolos vs. Puebla. Mexsport

Sin emociones, Xolos y Puebla dividen puntos

Una de las acciones más relevantes del primer tiempo llegó después de un tiro de esquina desaprovechado por Xolos. Puebla encontró mal colocada a la defensa de Tijuana y Jackson Porozo no logró controlar el balón, que terminó a disposición de Luifer Hernández frente al guardameta José Antonio Rodríguez.

El delantero poblano disparó desviado hacia el segundo poste. La jugada, sin embargo, quedó invalidada por fuera de lugar, señalado por el árbitro Quintero Huitrón. La acción representó una de las oportunidades más destacadas de un encuentro que terminó sin anotaciones.

El 0-0 dejó a Tijuana y Puebla con 16 unidades, la misma cantidad que Pumas después de su victoria ante Atlante. De esta manera, tres equipos quedaron igualados en puntos entre los puestos octavo y décimo, a la espera de los demás resultados de la fecha 12.

Los partidos pendientes mantienen abierta la clasificación

Tijuana ocupa momentáneamente el octavo lugar general, aunque podría perder posiciones conforme se disputen los encuentros restantes. El equipo conserva una ventaja importante: tiene pendiente su partido de la jornada siete contra el América, que podría modificar su situación en la tabla.

Rayados de Monterrey también permanece involucrado en la disputa por la zona media. El conjunto regiomontano todavía debe disputar su compromiso de la jornada 12 y tiene pendiente otro encuentro ante Querétaro correspondiente a la séptima fecha.

La combinación de partidos por jugar y resultados posibles podría provocar que hasta seis equipos terminen igualados con 16 puntos, distribuidos entre las posiciones octava y decimosexta. Por ello, el empate ante Puebla mantiene a Tijuana en la pelea, pero no le garantiza conservar su lugar cuando concluya la jornada.