Esteban Solari, ilusionado tras victoria ante Atlante: “Jugamos el partido que queríamos”

Los Pumas arrastraban cuatro partidos sin ganar en Liga MX. Durante esta racha, Esteban Solari, director técnico de los felinos, mencionaba que poco a poco las formas de su equipo mejoraban. Ahora, luego de regresar a la victoria ante el Atlante, el estratega argentino señaló que Universidad Nacional está cerca de su mejor forma justo para el cierre de la temporada regular del Apertura 2026.

Luego de ganar 2-1 ante los Potros este viernes, Esteban Solari comentó que su equipo supo hacer un partido inteligente. Además, resaltó el hecho de que los Pumas ganaron sin César Huerta, un elemento importante dentro del esquema del argentino. De igual manera, se dijo feliz por el resultado de esta jornada 12.

Obviamente, contento por los jugadores, contento porque, como dije hace varios partidos, las formas son las que venimos buscando. Veníamos a buscar el partido, veníamos a ganarlo. Supimos jugar el partido, jugamos el partido que queríamos y, aun sin la presencia de Chino, que es un jugador importante, pudimos hacer un gran partido”, declaró el entrenador de los Pumas.

En este encuentro, Juninho fue clave con un doblete que resolvió el partido en favor de Universidad Nacional. Incluso, el delantero brasileño ha sido el jugador más importante para el equipo en los últimos partidos, pues ante San Luis y Cruz Azul también metió gol.

Ante esto, el estratega argentino no dejó pasar el momento para mencionar que Juninho ha recuperado el gol. Sin embargo, también destacó la actuación de Adalberto Carrasquilla, quien ya ha superado la lesión que sufrió en mayo, así como a Robert Morales y Pedro Vite, elementos clave dentro del equipo.

“Estoy feliz con Juninho, que está encontrando el gol; con Robert, que dio un pase muy bueno; con Coco, que cuando empezamos en este proceso no estaba en su mejor momento; Pedro también. Nosotros las formas las venimos generando y a veces hay más contundencia, pero insistir en la idea es lo que va a dar resultados. Hoy ganar no te garantiza nada, pero sí te da un paso hacia adelante”, sentenció Solari.

¿Qué sigue para Pumas en el Apertura 2026?

Tras este partido, los Pumas quedaron de momento en la novena posición con 16 puntos tras 12 jornadas. Para la jornada doble, Universidad Nacional visitará a Santos el miércoles y recibirá en CU a Tigres el próximo domingo.