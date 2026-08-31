Aryna Sabalenka sacude las dudas con una presentación estelar como doble monarca vigente del US Open

La bielorrusa Aryna Sabalenka comenzó con autoridad la defensa de su trono en el US Open tras conseguir una sólida victoria en la primera ronda del torneo, luego de semanas de incertidumbre en la que los buenos resultados no la han acompañado. En un disputado encuentro sobre la pista central del Estadio Arthur Ashe, la máxima favorita reafirmó las condiciones de su tenis al vencer a la colombiana Camila Osorio por parciales idénticos de 6-4 y 6-4, asegurando su pase a la siguiente fase tras una hora y 27 minutos de intensa batalla.

Desde el primer set en la pista central del complejo neoyorquino de Flushing Meadows, Sabalenka impuso las condiciones del duelo con la potencia característica de su servicio y la agresividad de sus tiros de fondo. No obstante, Osorio ofreció resistencia en ambos parciales, apoyándose en su agilidad y devoluciones variadas para obligar a la primera sembrada a disputar intercambios largos e intensos en la pista dura. Pese al esfuerzo de la sudamericana, la solidez de la número uno del mundo decantó los momentos decisivos a su favor.

Este triunfo encamina el gran objetivo de la bielorrusa de lograr una gesta histórica: conquistar un tricampeonato consecutivo en Flushing Meadows. De alzar nuevamente el trofeo de Grand Slam, unirá su nombre al de referentes de la Era Abierta como Serena Williams (2012-2014) y Chris Evert, consolidando una de las hegemonías más dominantes en Nueva York. Con este resultado, Sabalenka extiende su racha a 14 victorias consecutivas en este escenario.La batalla psicológica por el trono de la WTA

La batalla psicológica de Sabalenka por el trono de la WTA

Más allá de la gloria que representa el trofeo en sí, la presente edición del Abierto de los Estados Unidos pone una presión extra sobre los hombros de la europea. Debido a la enorme cantidad de puntos que defiende tras su coronación del año pasado, existen tres tenistas en el cuadro principal con opciones matemáticas de arrebatarle el número uno del mundo si sufre un tropiezo temprano en las canchas de Flushing Meadows.

Por ello, cada compromiso representa una prueba de fuego donde la fortaleza mental será tan determinante como su desempeño físico. Superado este primer y complejo obstáculo ante la garra colombiana, la bielorrusa enfoca de inmediato su preparación en la segunda ronda, donde se medirá ante la rusa Polina Iatcenko.