Novak Djokovic llora tras ser eliminado de US Open, ¿El inicio del fin?

Hasta las lágrimas acabó Novak Djokovic, señal de que forzó su cuerpo hasta el límite, pero no le dio para más y cayó eliminado en primera ronda del US Open ante Mariano Navone en cinco sets de 7-6 (7-6), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

Un partido que superó las cuatro horas y media, donde Nole dio absolutamente todo, hizo más allá de lo que podía aguantar, pero el argentino, con su juventud, mostró superioridad en los últimos dos sets.

Aunque también hay que decirlo, Novak cometió muchos errores. Tuvo hasta 10 dobles faltas y hasta 20 errores no forzados, estadísticas que reflejan que este no fue el mejor partido del serbio.

Djokovic dejó su cuerpo y su alma en la cancha, pero no le dio para avanzar de ronda en US Open REUTERS

Destacar el partidazo del número 49 del ranking fue una máquina. Navone fue de menos a más, ya que muy rápido se fue abajo en el primer set con un 3-0 y todo indicaba que Novak podría tener una tarde tranquila, pero vaya físico del argentino.

Se acomodó, se sintió libre y en cuestión de minutos, mandó a tie-briek el primer set, el cual terminó ganando por lo mínimo. Para la segunda manga, Novak demostró su calidad, aunque no se veía bien.

Parece que el físico ya no le da a Djokovic. Durante todo el partido se mostró serio, preocupado, no iba a esas pelotas en la raya y aunque ganó el segundo y tercer set, para el cuarto, físicamente estaba acabado.

Mariano en cambio, en todo momento se mostró tranquilo, administrando energías y con esos revés y cruzados potentes, fueron fulminantes. El cuarto y quinto set fueron más de trámite que de pelea, con un Novak absolutamente acabado.

Djokovic lloró tras verse fuera de US Open

En el último set, la frustración, el cansancio, el haber hecho todo lo imposible por ganar este partido y no conseguirlo, le peso a Djokovic, quien en el tercer y cuarto punto no se aguantó y en pleno partido se le escaparon las lágrimas.

Nole ha ganado absolutamente todo en el tenis, sigue compitiendo al más alto nivel a sus casi 40 años y aún así, se frustra por no poder avanzar de ronda.

Tal vez estás lágrimas que derramó Novak no solamente fueron por quedar eliminado en primera ronda, sino porque entiende que cada vez está más cerca su retiro del tenis profesional.