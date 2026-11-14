Querétaro cae ante Rayados, termina con nueve y está al borde de la eliminación

Querétaro perdió 1-0 ante Rayados de Monterrey en el partido pendiente de la jornada siete del Apertura 2026 y complicó sus opciones de alcanzar la liguilla. Los Gallos Blancos terminaron con nueve jugadores, después de las expulsiones de Guillermo Allison y Eduardo Reyes en el segundo tiempo.

Con la derrota, el conjunto queretano ya no depende de sí mismo para la liguilla. Aunque todavía conserva posibilidades matemáticas de clasificarse, necesita una goleada en la última jornada y una combinación de resultados de sus rivales directos para alcanzar uno de los primeros ocho lugares.

El partido se resolvió al inicio de la segunda mitad. Luca Orellano, quien ingresó después del descanso, desbordó por el costado derecho y envió una diagonal al área. El balón fue desviado y el rebote quedó para Diego Rossi, quien definió para marcar el único tanto del encuentro.

La situación se complicó todavía más cuando Allison protagonizó un enfrentamiento con Roberto de la Rosa.

Dos expulsiones complican a los Gallos Blancos

Al minuto 51, el portero de Querétaro fue a encararse con el delantero de Rayados y lo impactó con la cabeza en la frente. El árbitro Santander Aguirre observó la acción de frente y mostró la tarjeta roja directa al guardameta.

La desventaja numérica condicionó el resto del encuentro y dejó al equipo local con una tarea más complicada para intentar rescatar puntos.

La segunda expulsión llegó al minuto 80. Eduardo Reyes, quien llevaba apenas unos segundos en el terreno de juego, cometió una dura entrada sobre Jorge Rodríguez. Santander mostró inicialmente la tarjeta amarilla, pero el VAR lo llamó para revisar la jugada y el silbante cambió su decisión por una roja.

Rayados conservó la ventaja hasta el final y se llevó los tres puntos de La Corregidora. El triunfo permitió al equipo regiomontano afianzarse entre los ocho primeros de la clasificación, aunque todavía necesita asegurar su lugar en la última fecha.

Querétaro necesita una combinación de resultados

Los Gallos Blancos llegarán a la jornada final con la obligación de vencer por goleada a Necaxa. Además, necesitan derrotas de León, Pachuca y Tijuana, así como que Pumas no consiga vencer a Rayados.

La diferencia de goles representa otro obstáculo para Querétaro, que tiene un registro de -6. Sus competidores directos cuentan con mejores números, por lo que no bastaría con que alguno de ellos perdiera: también necesitaría que sus tropiezos fueran por una diferencia importante.

Monterrey, por su parte, asegurará su clasificación con una victoria frente a Pumas. Un empate o una derrota lo obligaría a esperar otros resultados y revisar la diferencia de goles de sus rivales directos.