Pumas Femenil elimina a Tigres y las deja sin semifinales de Liga MX por primera vez en la historia

Historia pura en San Nicolás. Pumas Femenil se metió al Estadio Universitario para golear 0-5 a Tigres, remontar la eliminatoria y meterse a Semifinales por primera vez en la historia. Con doblete de Stephanie Ribeiro y los tantos de Priscila Chinchilla, María Sainz y Montserrat Hernández, las dirigidas por Roberto Medina le dieron la voltereta al marcador global, ganaron 3-7 la serie e hicieron historia.

Por un lado, Pumas Femenil logró instalarse por primera vez en Semifinales desde la existencia del ‘Circuito Rosa’; previo a esto, lo más lejos que habían llegado era a Cuartos de Final. Asimismo, con su pase a Semis, Pumas dejó a Tigres sin llegar a esta instancia por primera vez, pues desde la creación de la Liga Femenil, las Amazonas nunca habían faltado a esta altura de la competencia.

Tigres se quedó fuera de semifinales por primera vez en la historia de Liga Femenil. Jonathan Duenas/Mexsport

¿Cómo fue la victoria de Pumas Femenil sobre Tigres?

Desde el primer minuto, las Felinas de la capital jugaron por nota. Con la necesidad de remontar, las comandadas por Roberto Medina comenzaron con el asedio ofensivo en el arco rival. Y con mucho tiempo por delante, las visitantes se pusieron arriba en la pizarra y comenzaron a soñar con la remontada.

Al minuto 25, luego de una jugada por la banda derecha, Montse Hernández se apoyó con la histórica de Pumas, Stephania Ribeiro. La delantera portuguesa se dio la media vuelta en la media luna y con un gran remate de zurda logró vencer a la arquera rival, poner el 0-1 en el partido y el 3-3 en el marcador global

Ya en la segunda parte, las capitalinas siguieron con el dominio en busca del tanto que les diera la ventaja en la eliminatoria, algo que consiguieron al 56’. En un contragolpe, Priscila Chinchilla condujo el balón por más de 30 metros y luego quiso apoyarse con Ribeiro, sin embargo, tras una serie de rebotes le quedó la esférica y con un remate potente a segundo poste anotó el 0-2.

Stephanie Ribeiro marcó doblete. Jonathan Duenas/Mexsport

Ya con la ventaja en la eliminatoria, Pumas nunca dejó de insistir y al minuto 66 ya comenzaba la goleada sobre las Amazonas. Tras un tiro de esquina, Priscila le pegó de larga distancia, pero fue atajado por la portera rival. Sin embargo, el rebote quedó a la deriva dentro del área y Ribeiro lo aprovechó para completar su doblete y poner el 0-3 en el marcador del juego, lo que significaba el 3-5 en el global.

Sin embargo, el dominio de las Universitarias sobre Tigres no cesaba y en pura contragolpe vacunaron a las locales. Chinchilla, quien ya tenía un gol, condujo el balón desde media cancha y al borde del área se apoyó con Montserrat Hernández, quien de zurda la cruzó y puso el 0-4 en el juego.

Y cuando ya el partido estaba definido, Pumas Femenil completó la ‘manita’. Tras otra gran jugada colectiva, María Sainz tomó el balón desde la línea lateral y en un intento de centro terminó por mandar el balón al fondo de las redes para poner el 0-5 definitivo en el juego y el 7-3 en el marcador global.