Armando González brilla en Europa, pero queda a deber en Selección Mexicana 

La nueva era de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana arrancó dejando más dudas que respuestas, pues la falta de gol en el Tri es alarmante y Armando González, quien pintaba para ser la esperanza en la delantera, se fue en blanco durante la Fecha FIFA.

Ante la ausencia de Raúl Jiménez por lesión, ‘Hormiga’ tenía una oportunidad de oro para llenarle el ojo al nuevo entrenador y subir peldaños en la competencia por la titularidad. Lamentablemente para el canterano de Chivas, en cuatro partidos no logró hacerse presente.

‘Hormiga’ González con gran promedio de gol en Grecia

Desde su llegada a Europa con el Olympiacos Armando González ha respondido con goles y esto le ha llevado a cada vez tener más y más minutos con el conjunto griego. En tan solo 7 partidos ‘Hormiga’ ya registra un total de 4 anotaciones, sin embargo, lo destacable es su promedio de gol por minutos.

Con un total de 360 minutos en campo, Armando González promedio un gol cada 90 minutos, es decir, prácticamente una anotación por partido.

Sin embargo, este gran registro no logra trasladarse a Selección Mexicana.

Armando González jugó 62 minutos. Fue sustituido por el ucraniano Roman Yaremchuk. @olympiacosfc

‘Hormiga’ sin gol en Tri

Durante esta Fecha FIFA Armando González fue de los delanteros que más minutos tuvieron sobre el campo con un total de 156 minutos de los 360 posibles y sin poder marcar un solo gol.

Pero la sequía goleadora de la ‘Hormiga’ no se reduce a solo estos últimos cuatro partidos, sino a prácticamente desde su debut con la Selección Mexicana.

González tuvo su presentación con México el 18 de noviembre del 2025 y desde entonces a la fecha solamente a logrado marcar un gol con la camiseta verde, el cual data de 25 de febrero del 2026 en partido amistoso vs Islandia con cuadro ‘B’.

En total ‘Hormiga’ González ha disputado 11 partidos con la Selección Mexicana, un total de 418 minutos para una sola anotación.

Armando 'Hormiga' González en el partido amistoso entre México y Chile MEXSPORT

En busca de un goleador para Selección Mexicana

Con 35 años Raúl Jiménez vive la recta final de su carrera en el Tri y de cara el Mundial del 2030 Rafa Márquez necesita encontrar con urgencia su remplazo. Santiago Giménez y Armando González parecían ser los elegidos, pero su poca productividad deja dudas.