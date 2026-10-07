Gilberto Mora, a un paso de Europa: ¿Qué gigantes del Viejo Continente siguen a la joya mexicana?

El salto a Europa parece inminente y a pocos días de conseguir la mayoría de edad, a la joya del futbol mexicano, Gilberto Mora, le comienzan a salir más y más pretendientes en el Viejo Continente. Los últimos reportes indican que ‘Morita’ podría partir rumbo a Inglaterra con una venta que sería récord para un jugador azteca.

Liverpool se mete a la pelea

De acuerdo a información de medios ingleses. Liverpool es otro de los gigantes de Europa que siguen se cerca al ‘10’ de la Selección Mexicana. Inclusive, se dice que el histórico club inglés analiza fichar al jugador de Xolos por más de 40 millones de libras.

Sin embargo, hasta el momento no hay informes de que existan negociaciones en curso para este posible traspaso.

Gilberto Mora rompe récord de ser el goleador más joven del Tricolor MEXSPORT

Barcelona sigue de cerca a Mora

Otro de los gigantes del Viejo Continente que ha sido vinculado con Gilberto Mora es el Barcelona. Según reportes del diario catalán Sport, desde hace varios meses el Barça sigue de cerca la evolución futbolista de Mora.

A diferencia del Liverpool, Barcelona no parece tener a ‘Morita’ entre sus prioridades de fichajes, sin embargo, sí se encuentra entre la baraja que maneja Deco, director deportivo del club.

Gilberto Mora se quedó a una firma de ir al Real Madrid

El interés de los clubes europeos sobre Gilberto Mora no es nuevo; el talento del mexicano ya llamaba la atención de grandes clubes desde sus inferiores en Xolos de Tijuana e inclusive el Real Madrid analizó firmarlo para sus fuerzas básicas y terminarlo de formar.

De acuerdo a lo revelado Javier Camacho, excompañero de Mora, en entrevista para Récord, el conjunto merengué planeaba llevar al mexicano a Valdebebas, sin embargo, la pandemia por COVID-19 detuvo todo.

“Antes de la pandemia llegó una oportunidad con el Real Madrid junto con Gil Mora, pero se vino abajo por el Covid. Sí existió esa posibilidad y, desafortunadamente, todo se detuvo.”

Borussia Dortmud puso la mira en Mora desde el Mundial

La Copa del Mundo 2026 fue clave para que el nombre de Gilberto Mora comenzará a sonar en todo el orbe y sus actuaciones con la Selección Mexicana lo pusieron en la mira del Borussia Dortmund, un club que históricamente se ha caracterizado por terminar de pulir a grandes joyas.

De acuerdo a palabras de Lothar Matthäus para el diario BILD, el mexicano despertó el interés del Dortumnd este verano, por lo que no hay que descartar que ‘Morita’ parta rumbo a Alemania en el próximo mercado de fichajes.

“Es el gran talento de México y ya está en la lista de muchos clubes europeos. También he escuchado que el Borussia Dortmund ya ha comenzado a mostrar cierto interés por él"

El juvenil mexicano contó que acordó el intercambio con la figura inglesa antes de comenzar el duelo entre México e Inglaterra en el Mundial 2026. Mexsport

Días clave para el futuro de Mora

El próximo 14 de octubre Gilberto Mora cumplirá 18 años y con esto el mexicano tiene luz verde por parte de la FIFA para poder fichar con cualquier club de Europa. Reportes indican que el mismo día de su cumpleaños se estaría haciendo oficial su fichaje bomba y revelando su próximo club.

Es importante señalar que, pese a que se anuncie el hipotético traspaso, este no se podrá completar sino hasta el siguiente mercado de fichajes de invierno.