Jugadores del América y Cruz Azul regresan a CDMX tras pésima actuación de la Selección Mexicana 

América y Cruz Azul pronto estarán completos tras el arribo de sus seleccionados a la Ciudad de México. Con la pronta reanudación del torneo Apertura 2026, ambas instituciones tienen en puerta duelos de alta importancia.

Por las Águilas del América, los futbolistas mexicanos que arribaron al aeropuerto capitalino fueron los defensas Israel Reyes y Dagoberto Espinoza, lo mismo que el mediocampista Isaías Violante.

Por órdenes de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), los seleccionados no brindaron declaraciones a los medios de comunicación, luego del mal balance de la Selección Mexicana en su gira por Estados Unidos.

La naciente era del seleccionador Rafael Márquez no logró una victoria en la Fecha FIFA, lo que contrasta del furor que dejó el Tricolor en el Mundial bajo el mando de Javier Aguirre.

De igual manera, en el AICM hizo su arribo procedente de Miami el volante americanista y refuerzo Óscar Perea. El colombiano volvió tras el llamado de la Selección de Colombia, aunque no disputó minutos en sus tres partidos bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

A diferencia de otros jugadores, Óscar Perea sí compartió sus sensaciones de la Fecha FIFA: "Sí, América es un club muy grande, que le da a uno esa oportunidad de ir a la Selección como en su momento me la brinda a mí. Físicamente estoy bien para iniciar el entrenamiento mañana (en Coapa). Quiero agradecerle por el llamado a Néstor (Lorenzo), fue muy lindo poder estar ahí".

Quienes se vieron beneficiados de estos arribos fue un puñado de aficionados del América, quienes lograron las firmas y selfies con sus ídolos.

El América retomará la actividad de la Liga MX, luego de su serie de dos amistosos en Estados Unidos contra el Cruz Azul (0-0) y las Chivas (derrota por 2-0), con un duelo de carga especial por los 110 años del aniversario del club azulcrema. Para hacer los honores en el Estadio Banorte, Monterrey fungirá de rival por la jornada 11.

La Máquina pita con sus refuerzos

Aficionados del Cruz Azul también gozaron de ver a sus ídolos en la semana previa al juego contra los Pumas.

En la Fecha FIFA, la Selección Mexicana llamó del conjunto cementero a los mediocampistas Erik Lira y Jeremy Márquez.

Ambos lucieron sonrientes y con disposición hacia sus seguidores, con fotos y autógrafos. Sin embargo, también llegaron condicionados por la FMF en no dar declaraciones.

En otro vuelo también llegó el colombiano Kevin Mier. El guardameta apenas y soltó un par de palabras: "Todo bien, ya preparado (para el juego vs los Pumas)".

Pero el meta celeste no llegó solo. Salió del aeropuerto con su compatriota y próximamente rival Álvaro Angulo, lateral de los Pumas.