¿Dónde ver Inglaterra vs Argentina? La Semifinal del Mundial 2026
La segunda Semifinal esta lista. La Inglaterra de Harry Kane se enfrenta ante la Argentina de Leo Messi por el último boleto a la Final del Mundial 2026
Inglaterra y Argentina protagonizan un clásico de alto voltaje en las Semifinales del Mundial 2026. Dos potencias con rica historia rival se enfrentan en un duelo que trasciende lo deportivo, cargado de épicos partidos y figuras legendarias.
El ganador avanzará a la Gran Final del 19 de julio, donde ya espera la Selección de España.
¿Cómo llegan Inglaterra vs Argentina?
Inglaterra llega con gran momento bajo la dirección de Thomas Tuchel, mostrando un equipo compacto, con velocidad y efectividad en ataque gracias a figuras como Harry Kane y Jude Bellingham.
Han superado fases complicadas con carácter y llegan invictos o con buena forma, buscando romper la maldición de las semifinales y llegar a su primera final desde hace años.
Argentina, actual campeona del mundo, avanza con la experiencia de Lionel Messi, quien sigue brillando a sus 39 años.
El equipo de Scaloni combina garra, talento colectivo y momentos de magia individual. Tras vencer en cuartos con esfuerzo, llegan motivados para defender el título y escribir otra página dorada en su historia.
Fecha, hora y sede del Inglaterra vs Argentina
- Fecha: Miércoles 15 de julio de 2026
- Hora: 13:00 horas, tiempo de México
- Estadio: Atlanta Stadium
Transmisión del partido Inglaterra vs Argentina
- Transmisión (México): Televisa (Las Estrellas / Canal 5 / TUDN), TV Azteca y plataformas como Vix.
Árbitros del Inglaterra vs Argentina
- Árbitro central: Ismail Elfath (Estados Unidos)
- Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)
- Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)
- Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
- Asistente de reserva: Daniele Bindoni (Italia)
Historial entre Inglaterra vs Argentina
- Partidos jugados: 15
- Victorias de Inglaterra: 6
- Victorias de Argentina: 3
- Empates: 6