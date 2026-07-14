¿Dónde ver Inglaterra vs Argentina? La Semifinal del Mundial 2026

Inglaterra y Argentina protagonizan un clásico de alto voltaje en las Semifinales del Mundial 2026. Dos potencias con rica historia rival se enfrentan en un duelo que trasciende lo deportivo, cargado de épicos partidos y figuras legendarias.

El ganador avanzará a la Gran Final del 19 de julio, donde ya espera la Selección de España.

Lionel Messi ha tenido la fortuna de que las veces que ha coincidido con el árbitro estadounidense Ismail Elfath, siempre lo ha acompañado la victoria. Reuters

¿Cómo llegan Inglaterra vs Argentina?

Inglaterra llega con gran momento bajo la dirección de Thomas Tuchel, mostrando un equipo compacto, con velocidad y efectividad en ataque gracias a figuras como Harry Kane y Jude Bellingham.

Han superado fases complicadas con carácter y llegan invictos o con buena forma, buscando romper la maldición de las semifinales y llegar a su primera final desde hace años.

Argentina, actual campeona del mundo, avanza con la experiencia de Lionel Messi, quien sigue brillando a sus 39 años.

El equipo de Scaloni combina garra, talento colectivo y momentos de magia individual. Tras vencer en cuartos con esfuerzo, llegan motivados para defender el título y escribir otra página dorada en su historia.

Fecha, hora y sede del Inglaterra vs Argentina

Fecha: Miércoles 15 de julio de 2026

Hora: 13:00 horas, tiempo de México

Estadio: Atlanta Stadium

Transmisión del partido Inglaterra vs Argentina

Transmisión (México): Televisa (Las Estrellas / Canal 5 / TUDN), TV Azteca y plataformas como Vix.

Harry Kane y Jude Bellingham celebran gol de Inglaterra durante el Mundial 2026 ante México. Reuters

Árbitros del Inglaterra vs Argentina

Árbitro central: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)

Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)

Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Asistente de reserva: Daniele Bindoni (Italia)

Historial entre Inglaterra vs Argentina

Partidos jugados: 15

Victorias de Inglaterra: 6

Victorias de Argentina: 3