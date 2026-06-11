El árbitro que vetó EU dirigirá la Supercopa de la UEFA

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien le fue negada la entrada a Estados Unidos para participar en el Mundial, fue designado para velar las acciones de la Supercopa de la UEFA, cuando se enfrenten el PSG y el Aston Villa.

“Tras conversaciones con su confederación hermana, la Confederación Africana de Futbol, la UEFA nombró hoy al árbitro somalí Omar Artan para dirigir la Supercopa de la UEFA 2026”, indicó el organismo.

El árbitro fue recibido como héroe en su regreso a Somalia Reuters

El árbitro de 34 años quedó excluido del Mundial a su llegada al aeropuerto internacional de Miami, Florida, a pesar de tener una visa válida. Supuestamente se le negó la entrada por ser sospechoso de estar vinculado a presuntos miembros de organizaciones terroristas.

La UEFA indicó que la designación de Omar Artan para la Supercopa de la UEFA, se debió al diálogo que sostuvieron con la CAF y formó parte de un acuerdo de cooperación firmado entre ambos organismos

El árbitro de 34 años quedó excluido del Mundial a su llegada al aeropuerto internacional de Miami Reuters

“El futbol está hecho para unir a la gente y la UEFA desea mostrar su respeto a Omar y a sus notables capacidades de arbitraje”, declaró Aleksander Ceferin, presidente del organismo.

¿CUÁNDO ES LA SUPERCOPA DE LA UEFA?

Fecha: Miércoles 12 de agosto.

Sede: Salzburgo, Austria.