Árbitro no soportó que lo apresuraran; echó al jugador

Una de las expulsiones más surrealistas del futbol. El jugador Kerim Demirbay se dispuso a cobrar un tiro libre, pero apresuró de más al árbitro, quien no lo pensó para sacarle doble amarilla y expulsarlo en cuestión de segundos.

El incidente se dio en la Superliga de Turquía, en los últimos instantes del duelo entre el Trabzonspor y Kasimpasa, cuando el partido iba 2-1 y el cuadro visitante buscaba el empate.

El jugador posicionó el balón, por lo que el árbitro delimitó la zona y después volteó para señalarle que lo cobraría hasta que silbara. Kerim Demirbay lo alentó a que se diera prisa, por lo que se ganó la primera tarjeta amarilla.

El futbolista le aplaudió y le hizo la seña de que se quitara de la zona, por lo que de inmediato le mostró el doble cartón preventivo para después mostrarle la roja al minuto 90+1.

La decisión del árbitro causó sorpresa a los compañeros del futbolista, quienes no comprendían lo que pasó.

Finalmente, el Trabzonspor se impuso 2-1 al Kasimpasa, con goles de Paul Onuachu al 51’ y Oleksandr Zubkov al 84’. Por el cuadro visitante, Fousseni Diabaté marcó el 1-1 momentáneo al 61’. Kerim Demirbay inició el partido de titular.

Con la derrota, el Kasimpasa se estancó en 16 puntos y se colocó en el lugar 14 de la tabla general. Galatasaray es líder general con 43 unidades, mientras el Fenerbahce, donde milita el mexicano Edson Álvarez, es segundo con 42.