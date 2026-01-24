Árbitro no soportó que lo apresuraran; echó al jugador
El futbolista Kerim Demirbay trató de cobrar un tiro libre lo más rápido posible, por lo que apresuró al árbitro, pero éste no le perdonó la arenga
Una de las expulsiones más surrealistas del futbol. El jugador Kerim Demirbay se dispuso a cobrar un tiro libre, pero apresuró de más al árbitro, quien no lo pensó para sacarle doble amarilla y expulsarlo en cuestión de segundos.
El incidente se dio en la Superliga de Turquía, en los últimos instantes del duelo entre el Trabzonspor y Kasimpasa, cuando el partido iba 2-1 y el cuadro visitante buscaba el empate.
El jugador posicionó el balón, por lo que el árbitro delimitó la zona y después volteó para señalarle que lo cobraría hasta que silbara. Kerim Demirbay lo alentó a que se diera prisa, por lo que se ganó la primera tarjeta amarilla.
El futbolista le aplaudió y le hizo la seña de que se quitara de la zona, por lo que de inmediato le mostró el doble cartón preventivo para después mostrarle la roja al minuto 90+1.
La decisión del árbitro causó sorpresa a los compañeros del futbolista, quienes no comprendían lo que pasó.
Finalmente, el Trabzonspor se impuso 2-1 al Kasimpasa, con goles de Paul Onuachu al 51’ y Oleksandr Zubkov al 84’. Por el cuadro visitante, Fousseni Diabaté marcó el 1-1 momentáneo al 61’. Kerim Demirbay inició el partido de titular.
Con la derrota, el Kasimpasa se estancó en 16 puntos y se colocó en el lugar 14 de la tabla general. Galatasaray es líder general con 43 unidades, mientras el Fenerbahce, donde milita el mexicano Edson Álvarez, es segundo con 42.