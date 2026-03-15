¡Escándalo en la Liga MX! El penal contra las Chivas que nadie puede creer

Como trates, serás tratado, con la misma vara te han de medir y el que a hierro mata, a hierro ha de morir. Varios dichos proverbiales se aplican normalmente en la Liga MX que suele pasar facturas cuando los errores arbitrales son grotescos.

Si una semana ayudan, a la siguiente perjudican y esa ley del Talión se aplicó ahora a las Chivas, que después de ser beneficiadas la semana pasada cuando no le cobraron en contra dos penales ante el América, esta vez las perjudicaron.

¿Cómo la mano que no existió?

En la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, se jugó en el Akron el Guadalajara contra Pachuca que terminó con empate a un gol gracias a una polémica decisión arbitral que puso en penal en bandeja para las Tuzas.

Las Chivas aspiraban al segundo lugar general con un triunfo, pero cerca del final, una mano inexistente les robó la ilusión ante las Tuzas para empatar 1-1.

Equipo de Chivas Femenil. Aspiraban al segundo lugar del torneo, pero se quedarpn en tercero. (Mexsport)

Iban ganando 1-0 con gol de Jazmine Cazares, quien se escapó de sus defensoras y custodias para batir a la guardameta cuando iban 20 minutos de juego.

Pero después, llegó una mano de Gabriela Valenzuela que sólo observó el silbante Fernando Portillo, porque la realidad es que tras un tiro de Charlyn Corral al larguero, la pelota en el segundo remate de Nicosa, pegó en la cabeza de la jugadora rojiblanca, pero le marcaron penal que transformó la veterana Corral.

Ojo por ojo

Y es que la semana pasada, el Guadalajara ganó el Clásico Nacional, -que se había pospuesto por la captura de Nemesio Oseguera El Mencho en Jalisco- jugado en el estadio Akron por 2-1 con dos penales que no le marcaron a favor a las Águilas.

Y el dolor de no ganar afectó al técnico de las Chivas, Antonio Contreras quien esta vez recriminó que aunque la Liga MX Femenil tiene muchas cosas positivas, faltan otras que ayuden a mejorar la justicia deportiva.

Antonio Contreras se quejó esta vez al ser perjudicados por el arbitraje Mexsport