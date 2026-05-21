La fortaleza de Pumas en CU, el dato que ilusiona rumbo a la final ante Cruz Azul

Pumas salió golpeado, pero intacto. El empate sin goles en la ida de la final del Clausura 2026 dejó mejores sensaciones para Cruz Azul, aunque la serie cambió de escenario y ahora se instalará en un territorio donde los universitarios suelen transformarse.

Mientras La Máquina dominó largos lapsos en el estadio Ciudad de los Deportes, los felinos encontraron refugio en los reflejos de Keylor Navas y en una resistencia que terminó por sostener el cero. El cuadro dirigido por Efraín Juárez sufrió sin balón, apostó por el contragolpe y sobrevivió a una noche en la que el poste y el VAR también jugaron de su lado.

La sensación en el entorno celeste fue de oportunidad desperdiciada. Paradela condujo, Charly Rodríguez tuvo la más clara y Cruz Azul acumuló aproximaciones, pero nunca encontró el remate definitivo. Del otro lado, Pumas aceptó el papel incómodo de resistir. CU, el escenario donde Pumas suele crecer

La vuelta ahora se jugará en el Olímpico Universitario, un estadio que históricamente ha impulsado a Pumas en instancias definitivas.

CU, la fortaleza de Pumas en finales

En finales de Liga MX disputadas en casa, Pumas presume 14 partidos sin derrota. El registro incluye ocho triunfos y seis empates, además de apenas seis goles recibidos. En ese lapso, los universitarios conquistaron cinco campeonatos.

Pumas en finales en Ciudad Universitaria

Partidos: 14

Triunfos: 8

Empates: 6

Derrotas: 0

Goles a favor: 18

Goles en contra: 6

Títulos ganados: 5

**Pumas recibirá a Cruz Azul en la vuelta del Clausura 2026 tras el 0-0 en la ida.

La estadística toma fuerza después de una ida en la que Pumas lució lejos de su mejor versión. Kevin Mier prácticamente no tuvo intervenciones determinantes y la zaga celeste logró controlar gran parte de los intentos universitarios.

Sin embargo, el contexto cambia en CU. Ahí, los universitarios suelen asumir más riesgos, adelantar líneas y crecer empujados por una tribuna que históricamente convierte el estadio en un escenario incómodo para los visitantes. Cruz Azul dejó escapar ventaja

La preocupación para Cruz Azul pasa por el resultado. El equipo de Joel Huiqui logró imponer condiciones durante varios pasajes, presionó alto y encontró espacios entre líneas, pero falló en el momento decisivo.

Keylor Navas terminó como la gran figura universitaria con varias intervenciones que evitaron la caída de su arco. Incluso cuando Charly Rodríguez encontró el espacio ideal dentro del área, el disparo terminó estrellándose en el poste.

La final quedó abierta. Cruz Azul llegará con la sensación de haber sido superior. Pumas, con la tranquilidad de seguir con vida y regresar al escenario donde sus antecedentes en finales todavía pesan.