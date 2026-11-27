Mercedes se colocó como el rival a vencer del Gran Premio de Qatar tras lo exhibido en la primera práctica libre en el circuito de Lusail donde el italiano y actual monarca, Andrea Kimi Antonelli, lideró a su compañero George Russell para un 1-2 del equipo de la estrella.

Antonelli no tuvo que montar el neumático blando para demostrar su poderío. Con la goma media y durante los primeros 30 minutos de la sesión consiguió una vuelta de 1m23.217s que se convirtió en la referencia en la sesión de una hora. Ni siquiera cuando Russell montó el neumático blando estuvo cerca de reducir la diferencia quedando a medio segundo de su compañero.

El francés Isack Hadjar logró el mejor registro con Red Bull situándose tercero, aunque a seis décimas de Antonelli. Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri le siguieron en cuarto y quinto. Max Verstappen, quien en esta ocasión no contará con Giampiero Lambiase como su ingeniero, se situó sexto a nueve décimas de diferencia.

Los controvertidos Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton fueron séptimo y octavo respectivamente, con más de un segundo de diferencia en comparación con el monarca.

El Racing Bulls del británico Arvid Lindblad resultó noveno con el francés de Alpine, Pierre Gasly, cerrando los 10 mejores.

¿En qué posición se ubicó Checo Pérez en la FP1 en Qatar?

El piloto mexicano Sergio Pérez finalizó la primera práctica libre en el circuito de Lusail en la posición 21. El originario de Jalisco había advertido que el trazado qatarí sería complejo debido a las exigencias mecánicas, por lo que no espera una oportunidad de pelear con el pelotón medio.

Checo Pérez registró una mejor vuelta de 1m26.686s para quedar a 3.4 segundos de lo hecho por Antonelli, pero suficiente para superar por dos décimas de segundos a Vallteri Bottas, su compañero dentro de la estructura americana.