Antonelli no se salva de las sanciones en Brasil; Leclerc también es castigado

Al piloto italiano Kimi Antonelli se le apagó el festejo, pues, pese a la celebración por el campeonato mundial de constructores de Mercedes, recibió una sanción de los comisarios de pista debido a un unsafe release durante el Gran Premio de Brasil.

Kimi Antonelli recibió una penalización de cinco segundos por una salida insegura de pits (unsafe release) durante el Gran Premio de Brasil. Mercedes liberó al italiano cuando Franco Colapinto se aproximaba por el carril rápido, lo que estuvo cerca de provocar un contacto entre ambos. Sin embargo, el castigo en su registro final no termina por influir en el resultado clasificatorio del campeón del mundo.

El W17 durante el Gran Premio de Brasil. reuters

Charles Leclerc penalizado por colisión

El incidente con Liam Lawson en la curva 12 terminó costándole una posición a Charles Leclerc. El piloto de Ferrari recibió cinco segundos de penalización después de que los comisarios determinaran que el contacto con el Racing Bulls le permitió ganar terreno y facilitar su posterior adelantamiento. Con el castigo añadido a su tiempo de carrera, el monegasco cayó del séptimo al octavo puesto, mientras que Lawson se quedó con la séptima posición.

El campeón contra la corriente en Brasil

El Gran Premio de Brasil fue una carrera compleja para el Andrea Kimi Antonelli, en la que batalló durante buena parte de la contienda con la suspensión del W17, misma que, según manifestó por radio, no le permitía girar de manera eficiente hacia la izquierda.

Aunado a ello, los constantes cambios meteorológicos en el circuito de Interlagos complicaron la competencia, pues la lluvia fue intermitente. Después de que se tomó la decisión de sustituir los neumáticos slicks por intermedios, se originó el problema del unsafe release

Pese a que el piloto de Mercedes tuvo un arranque prometedor al arrebatarle la posición al corredor de McLaren, Lando Norris, y colocarse en el primer lugar, la transición de neumáticos intermedios a blandos se convirtió en el talón de Aquiles de su rendimiento, pues no consiguió adaptarse al comportamiento del monoplaza.

Durante la vuelta 20, perdió la parte trasera del W17 en la primera curva de las eses de Senna. Fue entonces cuando Lando Norris aprovechó para recuperar el liderato y no soltarlo hasta el final de la carrera.

Asimismo, cuatro vueltas más tarde volvió a tener problemas de agarre en la misma curva. En esa ocasión, fue Max Verstappen quien lo superó y se colocó en la segunda posición.

Al término de la carrera, el italiano reconoció que su participación en Interlagos quedó a deber; sin embargo, destacó el trabajo del equipo de ingenieros de Mercedes, quienes hicieron posible la conquista del Campeonato Mundial de Constructores esta temporada.