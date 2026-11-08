ONEFA 2026: Auténticos Tigres termina invicto y quedan definidos los cuartos de final

Los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) terminaron la temporada regular de la Conferencia de los 14 Grandes de la Liga Mayor de ONEFA 2026 con marca perfecta de 9-0 y como líderes de la clasificación.

Con el cierre de la fase regular, también quedaron definidos los ocho equipos que disputarán los cuartos de final y el descenso de Zorros CETYS Universidad Mexicali a la Conferencia Nacional.

La postemporada comenzará el viernes 13 y sábado 14 de noviembre, con cuatro enfrentamientos que definirán a los semifinalistas del futbol americano universitario mexicano. Los horarios de los partidos todavía están pendientes de confirmación.

Así se jugarán los cuartos de final de ONEFA

Los ocho clasificados se enfrentarán de acuerdo con su posición en la tabla de la Conferencia de los 14 Grandes. Los cruces de cuartos de final quedaron de la siguiente manera:

Auténticos Tigres UANL (1) vs. Borregos ITESM Guadalajara (8).

Borregos ITESM Monterrey (2) vs. Borregos ITESM CEM (7).

Pumas CU (3) vs. Burros Blancos IPN (6).

Borregos ITESM Puebla (4) vs. Leones UAMN (5).

Tanto los Auténticos Tigres como los Borregos ITESM Monterrey parten como los favoritos para repetir la final que jugaron en 2025 y que coronó al equipo de la UANL.

Zorros CETYS Universidad jugará en la Conferencia Nacional

La parte baja de la clasificación también quedó definida. Zorros CETYS Universidad Mexicali terminó la campaña con nueve derrotas en igual número de partidos, registro que lo colocó en el último lugar de los 14 Grandes y provocó su descenso.

La derrota ante Leones Anáhuac Cancún durante la quinta semana fue determinante en la disputa por la permanencia. El conjunto de Cancún cerró el torneo con ocho derrotas y una victoria, precisamente la que consiguió frente a Zorros.

Con la conclusión de la fase regular, los equipos clasificados comenzarán la preparación para los cuartos de final, mientras que CETYS Mexicali deberá afrontar la temporada del 2027 en el campeonato del ascenso.