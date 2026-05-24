Antonelli gana el GP de Canadá; Checo Pérez sufre su primer abandono

Andrea Kimi Antonelli ha ampliado su diferencia en el campeonato al sumar su cuarta victoria consecutiva en una carrera de gran premio este domingo en Canadá, un triunfo heredado por su compañero George Russell. Para México, Sergio Pérez no pudo concretar la carrera.

Una falla mecánica terminó con las aspiraciones de Checo Pérez en la vuelta 43. Mientras libraba una intensa batalla por el decimocuarto puesto frente al Haas de Esteban Ocon impulsado por la tracción de los neumáticos blandos, la suspensión delantera derecha de su Cadillac se reventó sorpresivamente.

El daño obligó al tapatío a ingresar a boxes para retirar el monoplaza, registrando así su primer abandono de la temporada en un fin de semana donde llegó a cruzar la meta en la posición 11 en la carrera sprint.

Sergio Pérez arrancó desde la parte trasera de la parrilla en Canadá. REUTERS

Antonelli hereda el triunfo

El italiano Antonelli, líder del campeonato, sumó otro triunfo a su palmarés en una carrera disputada durante la primera mitad. Luego del duelo interno en la sprint del sábado, las cosas no cambiaron para el domingo y tanto él como George Russell, poleman, se enfrascaron en una batalla por la victoria.

El inglés de Mercedes había liderado gran parte de la competencia antes de que su monoplaza fallara al llegar al meridiano de la carrera pactada a 68 vueltas. Con un problema en la unidad de potencia heredó la victoria a Antonelli, quien no tuvo rivales de frente.

La lucha se centró entonces en la segunda posición en una batalla entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes mantuvieron una persecución hasta la vuelta 62. Fue en ese momento cuando el piloto de Ferrari atacó al holandés de Red Bull para ascender al segundo lugar.

Para Verstappen fue su primer podio de la temporada, mientras que para el inglés el segundo del año.

McLaren tuvo un domingo para olvidar. Primero erraron en la estrategia al colocar gomas intermedias pensando que la pista estaba aún mojada y no era el tiempo adecuado para colocar slicks, lo cual sí hizo el resto del grupo puntero. Esto los obligó a ir a pits en la primera vuelta. Lando Norris abandonó después por una falla mecánica mientras que Oscar Piastri cruzó la meta en 11.

Franco Colapinto logró el mejor resultado de su carrera al cruzar la meta en sexto.

.¿Cuándo es la próxima carrera de la F1 y Checo Pérez?

La siguiente carrera del calendario sería el Gran Premio de Mónaco el 7 de junio.