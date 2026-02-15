Anthony Martial terminó en el hospital tras el Monterrey vs León: ¿Qué le pasó al francés?

La noche de San Valentín en el Estadio BBVA dejó un sabor agridulce para la afición regiomontana. Si bien los Rayados del Monterrey lograron sumar tres puntos vitales en casa, el festejo pasó a segundo término debido a una imagen que heló la sangre de los asistentes: su fichaje estelar, Anthony Martial, abandonó el terreno de juego en el "carrito de las desgracias" y terminó la velada en un hospital de la ciudad.

El duelo correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX marchaba con intensidad. Monterrey buscaba imponer condiciones ante León, pero la nota del encuentro no la dio el marcador final de 1-0, sino el incidente físico que protagonizó el delantero internacional francés. Martial, quien saltó como titular en el esquema de Domenec Torrent, disputó un balón con fuerza cerca del final de la primera mitad.

Al caer al césped, el atacante galo apoyó mal el brazo, recibiendo todo el impacto de la caída sobre su articulación. Los gestos de dolor fueron inmediatos y evidentes. El cuerpo médico ingresó de urgencia y, tras una rápida revisión, determinó que el jugador no podía continuar. La preocupación creció cuando se observó que el futbolista requirió traslado en ambulancia para una valoración más profunda y descartar daños mayores.

EL DIAGNÓSTICO: ¿POR QUÉ FUE TRASLADADO AL HOSPITAL?

La incertidumbre reinó durante el medio tiempo y gran parte del complemento. Sin embargo, al finalizar el encuentro, Jordi Guerrero, auxiliar técnico de Domenec Torrent, salió a dar la cara y ofreció el primer parte médico oficial para calmar —o al menos informar— a la hinchada albiazul. Según el reporte preliminar, Anthony Martial sufrió una luxación en el hombro derecho; es decir, el hueso se salió de su posición natural debido al impacto contra el pasto.

Anthony Martial siendo atendido por el cuerpo médico. Mexsport

Guerrero aclaró que, afortunadamente, no existió rotura ósea, un escenario que hubiera implicado una recuperación mucho más larga y compleja. El traslado al nosocomio obedeció a la necesidad de realizar estudios de imagen (rayos X y resonancia) para confirmar la integridad de los ligamentos y proceder a reacomodar la articulación de manera segura y controlada.

UN FRENO EN SU MEJOR MOMENTO DE ADAPTACIÓN

Esta lesión llegó en el peor momento posible para el exjugador del Manchester United. Según palabras del propio cuerpo técnico, Anthony Martial vivía su etapa de mayor crecimiento desde su llegada al futbol mexicano. Jordi Guerrero destacó el compromiso del francés, quien incluso realiza esfuerzos notables por aprender español para comunicarse mejor con sus compañeros y entender a fondo las indicaciones tácticas.

Anthony Martial jugando ante León. Mexsport

El temor en el seno de Rayados radica en que este incidente pueda truncar la carrera ascendente que mostraba el delantero en las últimas semanas. Mientras el equipo celebra la victoria por la mínima ante León, la atención de la directiva y la afición se centra en los tiempos de recuperación que dictarán los médicos, esperando que la estrella europea regrese pronto a las canchas para defender la camiseta de La Pandilla.