Los Ángeles envía alertas de emergencia a aficionados que asistirán a partidos del Mundial 2026

El Mundial 2026 aún no comienza, pero en Los Ángeles ya se activaron las alertas. Las autoridades del condado iniciaron una campaña de prevención dirigida a residentes, visitantes y aficionados que asistirán a los encuentros que se disputarán en el SoFi Stadium, con el objetivo de que sepan cómo actuar ante cualquier emergencia durante la máxima fiesta del futbol.

A dos días de que ruede el balón en Los Ángeles, miles de personas recibieron en sus teléfonos celulares una notificación de prueba del Sistema de Alertas de Emergencia. El mensaje invita a los usuarios a registrarse para recibir información relacionada con seguridad y protección civil durante la Copa del Mundo.

La alerta que ha emitido el condado de Los Ángeles Screenshot

“Esta es una prueba del Sistema de Alertas de Emergencia. Manténgase informado durante Copa Mundial de la FIFA 26. Envíe FIFALA26 al 888777 para recibir alertas de seguridad”, señala el aviso difundido por las autoridades locales.

La iniciativa forma parte de una campaña de concienciación pública lanzada por el condado angelino ante la llegada de miles de visitantes que se concentrarán en la región durante el torneo.

Además de las alertas enviadas a dispositivos móviles, las autoridades exhortaron a la población a registrarse en el sistema oficial de alertas de emergencia del condado y consultar los recursos de preparación disponibles en línea.

Entre la información que podrán encontrar destacan planes de acción ante emergencias, recomendaciones para situaciones de riesgo y la ubicación de centros de enfriamiento que podrían ser utilizados en caso de temperaturas extremas durante el verano.

Los Ángeles será una de las sedes protagonistas del Mundial 2026. El SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, albergará ocho partidos entre junio y julio, incluido el encuentro inaugural de Estados Unidos frente a Paraguay.

Las autoridades también pidieron a residentes y visitantes seguir las cuentas oficiales del condado en redes sociales para recibir actualizaciones sobre seguridad, movilidad y protección civil durante el desarrollo de la competencia, en un esfuerzo por garantizar que la experiencia mundialista transcurra de la manera más segura posible.